Чаще всего в Беларусь нелегально пытаются попасть вьетнамцы 1 2.12.2017, 15:09

На границе Беларуси задерживали даже граждан Кубы.

С начала 2017 года в Беларуси выявили и перекрыли более трех десятков каналов нелегальной миграции. Более 60 организаторов и пособников незаконной миграции были задержаны, сообщает Госпогранкомитет. Чаще всего в Беларусь нелегально пытаются попасть граждане Вьетнама.

Так, в течение года белорусские пограничники самостоятельно и совместно с правоохранителями пресекли более 30 каналов переправки незаконных транзитных мигрантов. Более 60 организаторов и пособников незаконной миграции были задержаны.

В Беларусь пытаются незаконно попасть граждане разных национальностей: вьетнамцы, иракцы, пакистанцы, афганцы, индийцы и другие. На границе Беларуси задерживали даже граждан Кубы. Они используют страну в качестве транзитной территории для следования в Евросоюз. Лидирующую позицию в потоке нелегальных мигрантов занимают граждане Вьетнама – около 100 человек в 2017 году. Причем миграция вьетнамцев через Беларусь проходила исключительно с участием организованных преступных групп, отметили в ГПК.

По данным Госпогранкомитета, с начала года органы погранслужбы задержали более 330 нелегалов. Чаще всего их ловят на границе с Литвой (46%) и Польшей (29%). Факты выявления незаконных мигрантов на авиационном направлении носили единичный характер и сопровождались использованием поддельных документов.