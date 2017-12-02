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Знаменитая олимпийская чемпионка выступила против участия России в Олимпиаде-2018

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  • 2.12.2017, 15:12
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Марит Бьорген

Участие российских спортсменов невозможно из-за применения ими допинга.

Шестикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген поддержала идею отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.

"Что касается отстранения российской команды от Пхенчхана-2018, то это очень сложное дело. Но если все сказанное об организованной допинг-системе в России правда, то я не хочу их видеть на Олимпиаде", - сказала Бьорген в комментарии норвежскому изданию VG.

Также знаменитая спортсменка прокомментировала дисквалификацию российских лыжников сперва со стороны Международного олимпийского комитета, а затем и со стороны Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

"Я рада, что FIS приняла такое же решение, что и МОК", - сказала Бьорген.


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