Альфред Кох: Путин аферист и жулик 2 2.12.2017, 15:55

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Каждый за свой грех отвечает сам.

Есть старая талмудическая формула: "Нет посланца в деле греха". Так или иначе, она вошла во все авраамические этики.

Что это значит на практике? Это значит, что если президент Путин разрешил/попросил/приказал тебе употребить допинг/убить/украсть, то это не снимает с тебя твоей ответственности за преступление, пишет российский политик Альфред Кох в «Фейсбуке».

То есть у Путина нет способности отпускать грехи и брать их на себя. Каждый отвечает за себя. Бессмысленно теперь писать письма с мольбой о спасении к Владимиру Владимировичу.

В этих письмах между строк мы читаем: ты, дорогой надежа-государь, не темни! Мы же знаем, кто и по чьему указанию подсовывал нам эти коктейли. Твои офицеры убеждали нас что все будет шито-крыто, а если что, то Путин нас отмажет. Вот и отмазывай теперь!

Не может он отмазать. И надо было своей башкой думать, когда вы пили эту дрянь и мочу подменивали. Вот теперь и отвечайте. Путин не возьмет на себя ваши грехи. Не потому, что не хочет, а потому, что не может.

Каждый за свой грех отвечает сам. Убийца и вор не может сказать, что убийца и вор не он, а тот, кто его послал. Что он лишь посланец. Нет. Он убийца и вор. И ответит за убийство и кражу. А тот, кто его послал ответит за то, что послал, а не за убийство и кражу.

Вы, дорогие экс-олимпийские чемпионы зря стараетесь: власть Путина не всесильна и он не может остановить солнце и повернуть время вспять. Он не может отпускать грехи. Это полномочия есть у другой инстанции. Гораздо более высокой...

Власть Путина дотягивается лишь туда, куда дотягивается рука его убийц и тюремщиков. А куда она не дотягивается, там ее нет. Он не святой и не мессия. Он банальный аферист и жулик. А вы - жертвы и соучастники его жульничества. С чем вас и поздравляем.