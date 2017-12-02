Большинство специалистов в робототехнике - самоучки 2.12.2017, 15:59

Сфера ИИ представляет собой одну из наиболее перспективных возможностей трудоустройства.

Она может дать людям, пострадавшим от автоматизации, адаптироваться к изменениям на рынке труда, пишет hightech.fm.

ИИ пришел во многие отрасли экономики, вызвав тем самым неожиданно большой спрос на программистов, который не мог быть закрыт только выпускниками профильных вузов. Согласно ресурсу Stack Overflow, который проводит один из самых обширных ежегодных опросов об ИТ-вакансиях, ученые в области больших данных, эксперты по компьютерному обучению и разработчики со знаниями статистики и математики — три из четырех самых высокооплачиваемых позиций в ИТ сегодня.

«Люди приходят в эту область необычными путями», — говорит Энтони Голдблум, основатель и исполнительный директор Kaggle. Его компания, которая была приобретена в этом году Google, поддерживает неофициальную сеть экспертов по всему миру.

Недавний опрос 16 тысяч пользователей Kaggle показал, что только 30% работающих в этой сфере изучали машинное обучение или науку о данных в рамках формального образования. Напротив, 66% опрошенных считают себя самоучками. И чуть более половины всех респондентов говорят, что использовали онлайн-курсы для изучения новых дисциплин.

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«Меня удивляет, насколько сейчас легко попасть в ИИ, — говорит Эндрю Ын, один из авторов методики глубокого обучения, профессор Стэнфордского университета. — С развитием машинного обучения алгоритмы, которые мы получаем, упрощаются, потому что мы больше полагаемся на данные».

Ын также был основателем Coursera, платформы для массовых открытых онлайн-курсов. Его собственный курс по ИИ привлек огромную аудиторию, хотя очень немногие из тех, кто его начал, действительно дошли до конца. «Знания распространяется гораздо быстрее, чем мы думаем», — говорит он.

Новый тренд демонстрирует важность обучения на протяжении всей жизни. По словам основателя Kaggle Энтони Голдблума, теперь невозможно будет просто закончить вуз и проработать до пенсии без повышения квалификации или частичной смены профессии.

Крупнейшие технологические компании делают ставку на искусственный интеллект, разрабатывая голосовых помощников и самоуправляемые автомобили. Однако специалистов в области искусственного интеллекта не хватает. Чтобы заполучить их, IT-гиганты готовы выплачивать даже начинающим разработчикам нейросетей суммы, поражающие воображение. Как ни странно, это только увеличивает дефицит ИИ-кадров.