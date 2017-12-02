Шесть фактов о «золотой» Надежде Скардино 2.12.2017, 16:34

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Белорусская биатлонистка любит вязать, играть в волейбол и у нее есть брат-двойняшка.

Вообще, конечно, ни для кого не секрет, что родом Надежда Скардино из Сестрорецка. Это такой российский городок, недалеко от Санкт-Петербурга. Но за годы выступления за белорусскую команду Скардино уже давно стала своей в доску. И представить без Нади женскую сборную Беларуси сегодня просто невозможно. Многие болельщики видели Надежду только в спортивном комбинезоне на экранах телевизоров. А какая она в жизни? Недавняя победа биатлонистки в индивидуальной гонке в Эстерсунде — отличный повод вспомнить несколько фактов из жизни Скардино, пишет minsknews.by.

1. Родилась в многодетной семье

У Скардино четыре сестры и два брата. Причем один из них, Георгий (на фото) — Надин двойняшка. В многочисленных интервью биатлонистка не раз признавалась в любви к своей семье. Именно поэтому в отпуске много времени проводит дома, с родными. У мамы спортсменки, Натальи Георгиевны, даже есть орден — «Материнская слава». До «Матери-героини» не хватило сравнительно немного — всего трех детей. Помнится, во время встречи белорусской команды после Олимпиады в Сочи (там Скардино завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке), которую организовали в Национальном аэропорту Минск, Наталья Георгиевна была одной из самых популярных личностей у журналистов и, не скрывая эмоций, без устали повторяла, какая Надя у нее умница.

2. Встала на лыжи в 6 лет

Именно в этом возрасте Надя впервые познакомилась с инвентарем, который позднее ее прославил. Лыжи девочке подарил дядя. Вся семья по выходным ходила в парк «Дубки» в Сестрорецке, где Надежда в прямом смысле делала первые шаги сначала в лыжные гонки, а затем — в биатлон. Первый тренер у Скардино появился в школе и окончательно затянул Надю в спорт.

3. Установила мировой рекорд по точности стрельбы в биатлоне

Стрельба всегда была сильной стороной Надежды, но в олимпийском сезоне 2013/2014 она просто превзошла себя. Складывалось такое впечатление, что мишени, только почувствовав, что в них целится Скардино, в ужасе закрывались самостоятельно. Шутка ли, биатлонистка провела без промахов 22 огневых рубежа, закрыв подряд 110 мишеней. Это достижение до сих пор является непревзойденным как среди женщин, так и среди мужчин. Заметим, что подобная статистика ведется с 1998 года и носит неофициальный характер, однако факт остается фактом: в составе женской сборной Беларуси выступает один из лучших снайперов мирового биатлона.

4. Любит вязать и играть в волейбол

— Летом как-то руки не доходят до вязания, а вот зимой, когда холодно, часто что-нибудь вяжу. Какого-то конкретного плана связать свитер или штаны у меня нет, весь процесс происходит под настроение.

Заметим, что Скардино, как человек добрый, вяжет не только для себя, но и для окружающих. Так, например, российскому журналисту Дмитрию Губерниеву Надя однажды подарила вязаную елочную игрушку — золотую рыбку. Конечно же, не остается без вязаных подарков и дочка Дарьи Домрачевой Ксюша. А перед своей победной гонкой в Эстерсунде биатлонистка связала себе варежки в цветах белорусского флага. И, как видим, варежки оказались счастливыми.

Что до волейбола, то Надя может играть в него на свежем воздухе даже суровым питерским летом: при +20 и под дождем.

5. Имеет хорошее чувство юмора

Пожалуй, это одно из немаловажных качеств для профессионального спортсмена. Недаром говорят: если будешь постоянно ходить в напряжении и зацикливаться на неудачах, можно нажить серьезные психологические проблемы. Поэтому смотреть Instagram спортсменки — одно удовольствие. Надя на фотографиях (как, впрочем, и ее подруга по команде Дарья Домрачева) — всегда с улыбкой и на позитиве. А от некоторых фотографических этюдов Скардино «мимиметр» зашкаливает.

Так, например, можно наткнуться на улыбчивую сгущенку или тарелку с овощами. А как вам снеговичок в очках, шапочке и с лыжероллерами на ножках? Милота же!

6. Живет на две страны и два города

— Приезжаю в Петербург, где осталась семья: братья и сестры, — и начинаю скучать по Минску. Приезжаю в Минск — тянет в Петербург, — говорит Надя. В своем Instagram спортсменка не устает признаваться в любви как Питеру, так и Минску. И мы ее прекрасно понимаем. Родные края — это родные края, а Беларусь для Нади стала вторым домом, поскольку именно здесь она получила шанс заявить о себе в большом спорте. И Скардино его с блеском использовала.