Брестчане: Правильно питаться мешает недостаток бюджета» 6 2.12.2017, 16:43

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Брест/ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО journeying.ru

Жители Бреста рассказали о здоровом питании и «дырах» в семейном бюджете.

«БГ» спросила брестчан, что такое здоровое питание и считают ли они свой рацион таковым.

Юлия, студентка:

Фото: b-g.by

— Здоровое питание для меня — это отказ от вредных привычек, минимальное количество трансжиров и бесполезного сладкого. Свой рацион считаю достаточно здоровым, но, конечно, иногда позволяю себе вредности. Постоянно смотрю состав, я в этом плане сильная привереда. Вообще стараюсь покупать продукты с минимальным количеством ингредиентов в составе и минимально готовить пищу, не смешивая с огромным количеством других продуктов. Мне иногда не хватает силы воли, чтобы правильно питаться, ибо очень сложно удержаться, когда все вокруг питаются неправильно и магазины понапиханы ужасной и вредной едой.

Александр, строитель:

Фото: b-g.by

— Здоровое питание — это то, что не вредно для здоровья. То есть без всяких там химдобавок, содержащее натуральные продукты. Свой рацион я, конечно, здоровым не считаю. Если я живу в городе, ничего домашнего нет, то рацион не может быть здоровым. Вот если бы я жил в деревне и у меня были кабанчик, корова, куры, то мой рацион был бы здоровым. При покупке продуктов я обращаю внимание на упаковку, срок годности. На всякие «ешки», бывает, тоже обращаю внимание. Не беру для детей с пищевыми добавками. А для себя, как говорится, ну и ладно. Переварится все и уйдет.

Ирина, весовщик на производстве:

Фото: b-g.by

— Для меня здоровое питание — это в первую очередь фрукты, овощи, белки, сыры и так далее. Меньше жира, больше постной пищи. Свой рацион я могу назвать здоровым. В нашей семье любят каши, овощные салаты и фрукты. На упаковку продуктов в магазинах я смотрю обязательно. Особенно на сроки годности и состав. Меня могут отпугнуть добавки всяческие, особенно глутамат натрия. Стараюсь брать продукты местного производства, особенно молочные. Сроки годности должны быть маленькие. Это значит, что никаких добавок нет. Чем дольше срок годности, тем больше химии.

Наталья, студентка:

Фото: b-g.by

— Для меня здоровое питание — это употребление продуктов, которые положительно сказываются на здоровье, то есть содержащие клетчатку, витамины и так далее. Свой рацион я здоровым не считаю. Питаться правильно мне мешает недостаток бюджета. Допустим, зимой недостаточно денег на фрукты. Летом все по-другому. Я из деревни, там есть свой огород и можно правильно питаться. Что касается упаковки, если я на диете, то обращаю внимание на калории. Обращаю внимание на цвет упаковки, потому что это психология цвета, а я будущий психолог. На содержание пищевых добавок в продуктах внимание чаще всего не обращаю, потому что эти консерванты есть везде. Сейчас не пишут Е, а пишут просто глутамат натрия, а это все равно Е.

Дмитрий, студент:

Фото: b-g.by

— Здоровое питание для меня — это питание, при котором мой все еще растущий организм будет получать необходимые витамины и вещества. Как по мне, можно есть все, но некоторые продукты нужно ограничивать в количестве, такие как фастфуд, чипсы и сухарики, сладости, мучное и так далее. Больше нужно есть овощей, фруктов и всего, что поспособствует развитию организма и укреплению иммунитета. В целом свой рацион я считаю здоровым. На состав продуктов обращаю внимание нередко. Полностью правильно питаться мне не позволяет нехватка денежных средств и зачастую времени.

Вера, фотограф:

Фото: b-g.by

— Здоровое питание для меня — это правильное сочетание белков, жиров, углеводов, клетчатки и полное исключение из рациона вредных продуктов. Таких как, например, сладкая газированная вода, чипсы, шоколадные батончики, колбаса, жареное мясо, мучные кондитерские изделия и так далее. Рацион человека, который исключил или, по крайней мере, максимально ограничил потребление этих продуктов (а я отношусь к таким людям), в наших реалиях уже можно считать здоровым.

Я всегда обращаю внимание на состав продуктов на упаковке. Прежде всего, меня волнует сочетание БЖУ, общая калорийность продукта, ну и конечно его состав. Так, например, я никогда не покупаю шоколад, в составе которого есть растительный жир (пальмовое масло и так далее). А еще я практически не ем мясо (только птицу и рыбу). Все-таки не очень оно полезно для взрослого человека. Главное, никаких крайностей. Поэтому когда мне хочется съесть сникерс — я его съедаю. Просто на самом деле, когда начинаешь питаться правильно, вредной еды практически не хочется. Организм перестраивается и не хочет себя травить.