Как «белорусская мечта» превратилась в летаргический сон 6 2.12.2017, 16:57

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Должна быть профессиональная команда, способная решать вопросы управления экономикой страны.

Мечтать не вредно. Вредно мечтать за чужой счет. Мечтать полезно. Вредно не отличать реальность от воспаленных образов мыслителей - мизантропов и мисоджинистов. Правильные мечты в руках целостных, честных и ответственных людей превращают стартапы в мощные бизнесы, бедные страны - в процветающие государства. Мечты-утопии в некритическом менталитете одержимых властью людей могут на десятилетия похоронить мечты о благополучии миллионов обыкновенных людей.

Скажи мне, о чем ты мечтаешь, - и я скажу, можно ли тебе быть во власти. Если политик болеет за народ и загоняет его в колхозно-совхозную систему, лишая права частной собственности на землю, ему лучше быть вахтером. Если политик радеет за страну, ставя ее на колени импортозамещением, тотальным контролем за бизнесом и ручным регулированием цен, ему лучше быть метеорологом. Лукашенко тоже мечтатель. Не кремлевский, а минский. Но многое кремлевское, еще от руководителей СССР, у него было и некритически перекочевало в XXI в. Поэтому многие проблемы и болячки белорусской экономики - это следствие тщетных попыток реализации советских мечтаний. Экономист Леонид Заико рассказал «БелГазете», почему белорусская экономика сама стоять не может, только на костылях. Причем сразу на двух:

- Знаменитый английский писатель-фантаст Герберт Уэллс после встречи в 1920г. с Владимиром Лениным дал ему эпитет «кремлевский мечтатель». А сейчас я сделаю удар по фаберже. «Мечта» по-английски - это dream. Но dream переводится еще и как «сон». Беларусь как раз находится во сне - в состоянии адекватного когнитивного интегративного единства. Мечтают обычно те, кто не может ничего делать.

У Лукашенко, как и у всех директоров совхозов, мечты могли сводиться к трем комбайнам немецкого производства, 10 «фольксвагенам» да двум «майбахам». Александр Григорьевич, скорее, одержим миссией спасения.

Я бы сказал нашим специалистам: ребята, не лезьте в экономическую теорию, не суйте туда свой водопроводно-канализационный нос. Это не ваше. Смешно даже вашим кошечкам и собачкам. К тому же и результат плохой. Надо делать то, что умеете. Если ты специалист по сельскому хозяйству, добейся, чтобы килограмм картошки стоил 20 копеек, а не 40. Пока эти ребята трындят о макроэкономике, польские фермеры уже продают мясо по 1$/кг. Так зачем все эти разговоры о равновесии и стохастичности больших циклов?

Еще лет десять назад я говорил, что белорусская промышленность сама стоять не может, только на костылях. Причем сразу на двух.

Должна быть профессиональная команда, способная решать вопросы управления экономикой страны. Некий малозначительный экономист рассказывал мне, как у нас принимаются решения: обсуждают, что да как, и тут кто-то говорит - это плохо для народа. Вот и все. Но как только чиновники начинают думать о народе, тому хана. Народ, проси, умоляй, чтобы о тебе не думали. Люди сами способны принимать рациональные решения и проводить адаптивную политику.

Например, «народному автомобилю» приговор уже вынесен - Аннушка уже купила масло. Абсолютно все мечты Лукашенко - неправильные.