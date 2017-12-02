Татарам в Беларуси – 620 лет 6 2.12.2017, 18:22

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Фото: belsat.eu

Первые татары появились на территории Беларуси во времена правления Витовта Великого.

Сегодня татарская диаспора отмечает свою 620-ю годовщину. Празднования проходят в разных городах страны. В столице же торжественное мероприятие провели в Минской соборной мечети, пишет «Белсат».

По поводу события в страну прибыли дипломаты и духовенство из России, Польши, Турции, Ливана и Палестины. Центральным же событием годовщины стал праздничный намаз.

«Для белорусских татар фактором сохранения этноса стало то, что они сильно, последовательно придерживались своей религии. Именно ислам, не язык, а общая религия стала фактором единения нашего сообщества», – говорит Дмитрий Радкевич, председатель совета имамов Беларуси.

Первые татары пришли на белорусские земли из Золотой орды. С согласия князя Витовта они получили разрешение на поселение на территории ВКЛ. Татары защищали страну от захватчиков, борясь иногда и против своих единоверцев.

Сегодня татарская диаспора отмечает свою 620-ю годовщину. Празднования проходят в разных городах страны. В столице же торжественное мероприятие провели в Минской соборной мечети.

По поводу события в страну прибыли дипломаты и духовенство из России, Польши, Турции, Ливана и Палестины. Центральным же событием годовщины стал праздничный намаз.

«Для белорусских татар фактором сохранения этноса стало то, что они сильно, последовательно придерживались своей религии. Именно ислам, не язык, а общая религия стала фактором единения нашего сообщества», – говорит Дмитрий Радкевич, председатель совета имамов Беларуси.

Первые татары пришли на белорусские земли из Золотой орды. С согласия князя Витовта они получили разрешение на поселение на территории ВКЛ. Татары защищали страну от захватчиков, борясь иногда и против своих единоверцев.

«Мы будем бороться за литвинов, которые обещали при вступлении нашем на эту землю, что этот песок, что эта земля, что это трава, что эти деревья будут нам общими». Именно эти слова декларирования, слова обещания, которые были даны много веков назад, они и сегодня являются своего рода лозунгом для современных здешних мусульман и татар также», – говорит Дмитрий Радкевич.

Позже татарами на территории Беларуси стали называть всех мусульман, которые происходили даже из разных племен. Поэтому языком общения для них в скором времени стал белорусский. Что касается языка молитв – здесь до наших времен придерживаются арабского. До второй мировой Беларусь насчитывала около 40 мечетей и молитвенных домов. После войны и советской власти уцелела единственная мечеть в Ивье. Сейчас город считается столицей белорусских татар.

Иван Шабанович, председатель Ивьевской мусульманской религиозной общины говорит, что татары всегда жили в местечке компактно, в одном месте, местность называлась «Муравщизна».

«На мой взгляд, это и сохранило общину, потому что жили рядом с мечетью все, посещали мечеть люди, не прекращали занятия даже в 50-е 60-е годы, когда была необъявленной борьба с религией», – говорит Иван Шабанович.

За века, во время которых татары жили на белорусской земле, у них не существовало проблем сосуществования с другими национальностями и людьми другой религии. Более того, многие из выдающихся белорусских деятелей – имели татарские корни. В их числе и белорусский поэт и прозаик Франтишек Богушевич. Теперь же татары – часть белорусского этноса. Общее их число насчитывает около 10 000 человек.