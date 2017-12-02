Минское «Динамо» проиграло в гостях «Салавату Юлаеву» 3 2.12.2017, 17:15

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«Зубры» уступили команде из Уфы со счетом 0:2.

Минское «Динамо» начало гостевую серию в КХЛ с поражения от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 0:2 (0:0, 0:2, 0:0), пишет tut.by.

Вплоть до 35-й минуты шла равная игра. Более того, атаки «зубров» были даже более опасными, но со всеми бросками справлялся Бен Скривенс.

Если минчане своими моментами не воспользовались, то хозяевам удалось выжать максимум даже из не самых голевых эпизодов. Сначала после дальнего броска Линуса Умарка шайба рикошетом от хоккеиста «Динамо» отлетела в сетку — 1:0. А равно через две минуты Глеб Кузьмин завершил голом атаку, которая началась с потери минчанами шайбы в атаке — 2:0.

Тут же Умарк забросил и третий гол, но судьи после просмотра зафиксировали офсайд.

В завершающей трети динамовцы имели несколько отличных моментов, как минимум, сократить отставание, но им не хватало точности в завершающей стадии атак.

«Салават Юлаев»: Скривенс (Кареев); М. Осипов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Гареев, Лисин (А) — И. Зубов (К) — И. Макаров; Панин (А) — Елизаров, А. Федоров — Коротков — Бурдасов; Майоров — М. Юньков — Кузьмин; Беляков, Бусаров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Скилле — Шарангович — Когалев; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Степанов; Дрозд — Волков — Павлович; Знахаренко, Буйницкий.

Следующий матч «Динамо» проведет в понедельник в Казани против «Ак Барса».