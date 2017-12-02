На кафедральной площади в Вильнюсе поставили «самую красивую елку» в Европе 3 2.12.2017, 17:20

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Фото: delfi.lt

Главную елку Литвы украшают 70 000 огней и почти 900 игрушек.

"Вот это Рождественская елка!", – этими словами начинается статья о вильнюсской елке на сайте mirror.co.uk. Журналисты заметили, что ее украшают 70 000 огней и почти 900 игрушек, а сверкает она так ярко, что ее можно увидеть с пролетающего над городом самолета, направляющегося в вильнюсский аэропорт, пишет delfi.lt.

Фото: delfi.lt

По данным портала, Вильнюс открывает рождественский период с того, что зажигает огни на елке высотой 27 м на Кафедральной площади города. По традиции - еловыми лапами выкладывают металлический каркас. Надеются, что эта елка в праздничный период привлечет множество людей. По данным британского портала, вильнюсская елка - одна из самых красивых в Европе.

Фото: delfi.lt

Розовые и белые огни на главной елке Литвы зажгли 1 декабря, вечером. Как и в прошлом году, огни охватили не только саму ель, но и рождественский городок. Автор елки - Доминикас Концявичюс - сказал, что в этом году елку нарядили по примеру прошлого года и результат превзошел ожидания. Со 2 декабря открылся и рождественский городок. Он будет действовать до 7 января.

Фото: delfi.lt