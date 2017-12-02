«Человек горел заживо, а люди спрашивали, кто им откупит огнетушитель» 28 2.12.2017, 17:46

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Фото: abw.by

Очевидец рассказал о страшной аварии на МКАД.

30 ноября на МКАД произошла авария со смертельным исходом: в остановившийся после мелкого ДТП автомобиль Dacia Logan въехал МАЗ, после чего автомобили загорелись. Водителя легковушки удалось вытащить очевидцам, но пассажир оказался зажат в салоне и фактически сгорел заживо.

О том, как развивались события, аbw.by рассказал постоянный читатель:

"Мы с напарником ехали по кольцевой, увидели затор и задымление. Подъехав ближе, увидели, что горит МАЗ и несколько людей явно пытаются достать кого-то из легковушки, оказавшейся под ним. Остановились, схватили огнетушитель, побежали.

Фото: abw.by

В это время Logan уже сильно горел, а собравшиеся люди пытались отогнуть водительскую дверь, чтобы достать человека. В автомобиле находились двое.

Я понял, что нужно подцепить машину на трос и оттянуть от МАЗа, чтобы повысить эффективность тушения. Я запрыгнул в свой грузовик, сдал назад, люди цепляли Logan, но тросы рвались. Откуда-то появился кусок пожарного шланга, только с его помощью удалось оттянуть машину.

Люди били двери, пытались их отогнуть, а в это время Logan продолжал гореть. Куском какой-то трубы разбили лобовое стекло, но находившиеся в машине люди были зажаты. Кое-как отогнули водительскую дверь и вытащили водителя. Он кричал от боли, лицо все было в крови. Можно сказать, что он находился в полуобморочном состоянии, как очень пьяный человек. Пассажир также был в сознании, но в таком же состоянии. Он мычал. По коротко стриженным волосам и тому, что я успел рассмотреть в дыму, могу предположить, что это парень лет до 30. Кто-то накинул на него куртку, чтобы уменьшить жар от огня. Но он был сильно зажат, мы не смогли его вытащить…

Остановилось машин десять, у всех закончились огнетушители. На видео есть бетономешалка, так вот ее водитель также пытался потушить машину водой. Бегали, просили проезжавших мимо людей помочь. И вот тут я пришел в ужас: видео этого пожара в интернете, наверное, больше, чем людей, которые согласились дать свой огнетушитель. От некоторых я слышал: "А вы мне потом его откупите?" Простите, но отвечал я очень грубо. Люди, ну как так-то?! Человек заживо горит в машине, а вы про то, кто откупит вам огнетушитель!