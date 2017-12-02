Генетики нашли связь между интеллектом и продолжительностью жизни 1 2.12.2017, 17:54

3,574

Ученые продолжают ломать голову над вопросом: передается ли интеллект по наследству.

Международная команда ученых-генетиков в ходе нового исследования обнаружила, что некоторые гены, ответственные за интеллект, также регулируют другие характеристики — от аутоиммунных расстройств до высокой продолжительности жизни, пишет сайт hightech.fm.

Возможность передачи интеллекта по наследству вполне резонно является точкой преткновения для множества ученых, которые все еще не пришли к единому мнению о том, как лучше охарактеризовать и измерить этот сложный параметр. В данном исследовании, опубликованном в журнале Cell Report, в качестве показателя уровня когнитивных способностей выбрана научная степень.

Наиболее интересные результаты исследователи получили, когда обнаружили генетические корреляции между генами интеллекта и другими, казалось бы, несвязанными характеристиками. В частности, фундаментальная генетическая взаимосвязь познавательной способности и продолжительностью жизни: чем выше первая, тем больше вторая. Другая странная корреляция была найдена между высоким интеллектом и повышенной глютеновой чувствительностью, сообщает New Atlas.

«Впервые мы смогли использовать генетическую информацию, чтобы выбрать правильное направление в поиске лекарств, способных помочь нам справиться с когнитивными расстройствами мозга, включая болезнь Альцгеймера, шизофрению и синдром дефицита внимания», — говорит старший автор статьи Тодд Ленц.

Это исследование стало продолжением опубликованной ранее в 2017 году работы генетиков из Амстердама, которые открыли 40 новых генов, отвечающих за интеллект.

Заранее запрограммировать интеллект будущего ребенка еще нельзя, но уже можно узнать, не будет ли у него низкого IQ или других отклонений. Стартап Genomic Prediction позволяет определить карликовость и IQ ниже 70 по тесту ДНК эмбриона.