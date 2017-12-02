Виталий Портников: Патриарх Кирилл ничем не отличается от Путина 3 2.12.2017, 18:51

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Виталий Портников

Глава РПЦ надеется, что Украина войдет в состав России.

Письмо, направленное главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом в адрес архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ), и реакция на него доказывают несамостоятельность УПЦ Московского патриархата (МП). Об этом в колонке для "Радіо Свобода" заявил политический обозреватель Виталий Портников.

"Впервые после провозглашения независимости УПЦ КП ее предстоятель официально обратился к архиерейскому собору РПЦ с предложением о диалоге, и это предложение было не только рассмотрено, но и получило положительный ответ. Архиерейский собор сформировал собственную комиссию для такого диалога и фактически признал два простых факта: то, что УПЦ КП действительно является церковью, а не "группой товарищей", и то, что партнером по диалогу для этой церковной организации является именно РПЦ, а не УПЦ (Московского патриархата)", – написал он.

Обозреватель обратил внимание, что комиссию возглавил представитель РПЦ, а не УПЦ МП. По его словам, это "еще раз подчеркнуло, кто является реальной церковной институтом, а кто – подразделением в составе этого института".

"Со времен апостола Павла церковь – не только религиозная и моральная, но и политическая организация. В православии это выражено больше, чем в любой другой христианской конфессии: именно поэтому границы церквей, как правило, дублируют границы государств. Украинский раскол и нежелание РПЦ предоставлять автокефалию УПЦ – вовсе не свидетельство глубокой заботы Московской патриархии о каноничности. Это, прежде всего, надежда на то, что государственные границы рано или поздно изменятся, что Украина снова вернется в состав России. И в этой своей надежде патриарх Кирилл ничем не отличается от президента Владимира Путина", – отметил Портников.