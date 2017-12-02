Жителей Буда-Кошелево отправили вручную убирать кукурузу 12 2.12.2017, 19:07

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Фото: tut.by

Власти продолжают использовать принудительный труд в с/х работах.

Не прошло и месяца с момента, как на Гомельщине толокой поднимали лен. Казалось, что такого уже не повторится никогда, тем более за ту массовую уборку на днях поплатились своими креслами сразу несколько чиновников от сельского хозяйства. Но вот — новые сводки с полей. Анонимно, из разных уголков страны, словно сговорившись, читатели сообщают об очередных добровольно-принудительных мероприятиях.

Так, три дня подряд в Узденском районе 500 работников местных организаций и предприятий убирали свеклу, а сегодня в Буда-Кошелевском с полсотни добровольцев отправились на кукурузу. Что происходит? Почему сельхозработами снова заняты не профессионалы, а случайные люди? Что это — бесхозяйственность аграриев? Или наоборот — чрезмерная рачительность местных властей? Чтобы разобраться в этих и других вопросах, корреспонденты tut.by отправились в поле.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

45 километров от Гомеля по асфальту, потом — съезд на гравийку, затем еще какое-то время колеи жалобно скребут о дно автомобиля. И не только нашего. Впереди — караван из нескольких легковушек и одной «Газели». В это субботнее декабрьское утро люди из небольшого городка Буда-Кошелево едут на окраину деревни Селец убирать кукурузу.

Фото: tut.by

На поле их ждет инструктаж, раздача специнвентаря — рукавиц и ведер, короткий перекур, и мужчины ныряют в пожухлый от мороза грязно-желтый кукурузный сухостой.

Фото: tut.by

Сегодня их задача собрать початки с площади в 2 га. Обязательное условие — вручную. Говорят, что техника тут бессильна.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

По оперативной сводке облсельхозпрода на 29 ноября в Буда-Кошелевском районе оставались неубранными почти 200 га кукурузы. Аграрии во всем винят погоду. А местная власть снова просит граждан мобилизоваться на общее и полезное для страны дело.

Фото: tut.by

— Кто не захотел поехать, тот дома. Никто никого у нас не принуждает, — уверяет главный инженер КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Михаил Хандаков. Сегодня он здесь в роли бригадира. Рассказывает, что от его предприятия на поле работают 63 человека, по крайней мере столько пар рабочих перчаток он только что выдал на руки. Причем, подчеркнул руководитель, в большинстве своем убирать кукурузу прибыли инженерно-технические работники: прорабы, главные механики, начальники служб и отделов. Женщинам такое даже не предлагали.

Фото: tut.by

— Не придумали на «Гомсельмаше» еще такую технику, чтобы она могла убирать и при этом плавать, — доносится с другого конца участка.

— А если бы на гусеничном ходу сюда пустить, — предлагает решение еще кто-то.

Фото: tut.by

— Да ты что! Завязнет сразу, да так, что не откопаешь. Я трактористом всю жизнь проработал. Как-то забуксовал в таком поле на тракторе, краном поднимали. Вы ж посмотрите — тут сплошной торф, а раньше вообще болото было непроходимое, — и мужики снова принимаются за дело.

Фото: tut.by

Каждый из них понимает: чем слаженнее будет работа, тем скорее коллектив отправится домой. Поэтому ведра наполняются быстро. Их содержимое незамедлительно отправляется в тракторный прицеп. Уже через час он забит под завязку.