Людмила Калинчик: Белорусам по силам многое 4 2.12.2017, 19:12

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Людмила Калинчик

Белорусская спортсменка призвала поддерживать мужскую сборную по биатлону.

Бывшая биатлонистка белорусской команды Людмила Калинчик в эфире «Беларусь 5» призвала телезрителей поддерживать мужскую команду, пишет «Трибуна».

«Будем надеяться, что у белорусов все получится, им по силам многое, и они это сегодня доказали, особенно Роман Елетнов.

Хотелось бы обратиться к телезрителеям, чтобы они не критиковали наших ребят в этом ответственном сезоне, а всячески поддержали бы их», – сказала Калинчик.

Напомним, Елетнов в спринте финишировал 33-м, Воробей – 60-м, Бочарников – 70-й, Чепелин – 84-м из 107 участников.