СМИ: Россия разворачивает «Искандеры» в Калининградской области 4 2.12.2017, 19:26

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Ракетные комплексы заступят на боевое дежурство в Калиниградской области в начале 2018 года.

Российские военные разворачивают в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к генштабу вооруженных сил РФ, пишет Гордон.

"На боевое дежурство они встанут в начале 2018 года", – говорится в сообщении.

По данным газеты, "Искандеры" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область), в ближайшее время она пройдет обучение.

Накануне в пресс-службе Балтийского флота "Интерфаксу" сообщили, что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов. О каких конкретно комплексах идет речь, военные не уточнили.

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.