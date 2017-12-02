«Попрошу у Деда Мороза отмены ненужных налогов в Беларуси» 1 2.12.2017, 19:35

Жители Барановичей хотят положительных изменений в 2018 году.

Intex-press поинтересовалась у жителей города Барановичи, о чем они попросят Деда Мороза накануне Нового года. Как оказалось, самым большим подарком станет крепкое здоровье. Ну и немного денежек.

«Жить спокойно, и чтобы не было экономического кризиса еще хуже, чем сейчас», - ответила на вопрос жительница Барановичей.

«Отмену многих налогов, которые не нужны нашей стране», - заявил мужчина, явно намекая на скандальный налог на «тунеядство».