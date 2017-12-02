Экономия или безопасность: Какой выбор делают белорусы на шиномонтаже 1 2.12.2017, 19:55

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ФОто: tut.by

Автомобили премиум класса на «лысой» резине - не диковинка в нашей стране.

Пункт об обязательном использовании зимней резины в период с 1 декабря по 1 марта появился в ПДД РБ в 2014 году. Изменилось ли сознание белорусских автомобилистов за три года? И ради чего «переобуваются» автомобилисты: ради собственной безопасности или ради безопасности своего кошелька? Tut.by. обошел несколько стоянок и проверил, все ли успели подготовить авто к гололедице и снегопадам.

ФОто: tut.by

Журналисты провели небольшое исследование: обошли несколько крупных стоянок у торговых центров и удивились — почти все авто уже чинно переобуты в зимнюю или всесезонную резину.

Рванули по нескольким шиномонтажам — тишина. Мастера с удовольствием смотрели на нас как на потенциальных клиентов. К сожалению мастеров, и мы успели переобуться.

— Ажиотажа никакого нет. Только недальновидный водитель не переобул машину задолго до 1 декабря. Нет уже очередей, как раньше. Некоторые привозят старую резину, уже откатавшую зиму или две. Таких людей много.

А вот тех, кто все еще рискует ездить на летней резине, на парковке оказалось немного. И это не может не радовать!

ФОто: tut.by

Удалось найти и классический пример экономии. Porsche Cayenne Turbo, у которого спереди была установлена новая резина, сзади — сильно изношенная. И, конечно, летняя. Когда «Белшина» освоит выпуск шин размерности R19, это станет праздником для любителей подержанного «премиума».

«Почти все уже переобулись»

Что происходит на рынке, нам рассказали в одном из крупных магазинов по продажам шин.

— Ситуация последних двух лет показательно хорошая. Люди стали заранее заботиться о том, чтобы купить зимние шины. Многие покупают их еще в августе. Это разумно, потому что в августе есть прошлогодние завозы по более низким ценам. У нас основные продажи начались с конца августа — начала сентября. В сентябре 80% продаж составили зимние шины. Пик спроса пришелся на первые заморозки в этом году, последние числа октября — начало ноября. Телефоны обрывались, было огромное количество обращений и заказов, — говорит Павел Юхневич, специалист по работе с клиентами.

ФОто: tut.by

Самые популярные размеры — базовые, 195/65 R15 и 205/55 R16. Как правило, минивэны, кроссоверы, внедорожники переобуваются позднее. Последними, по наблюдениям специалиста, переобуваются владельцы коммерческого транспорта.

— В этом году, к большому удивлению, у нас многократно выросли продажи шипованных шин, по субъективным оценкам, раза в два-три. Причем едва ли не во всем диапазоне размерностей. Но это касается именно нашего магазина, — замечает Павел.

В другой крупной сети шинных магазинов и СТО нам подтвердили, что большого ажиотажа к «часу Х» не наблюдалось. Большинство автолюбителей меняют шины заранее. А вот повышенного спроса на шипованные шины не было.

Экономить на замене не стоит

Можно сказать, что к 1 декабря подавляющее большинство автовладельцев переобуваются к сезону. Найти автомобиль на летних шинах — проблема. И тут часто встречаются две крайности. На летних шинах ездят либо совсем старые и дешевые автомобили, либо подержанные премиальные кроссоверы.

А вот «экономварианты», когда зимние шины установлены только на ведущую ось автомобиля, все еще встречаются. Мы уже проводили эксперимент и выяснили, к чему это приводит. Напомним еще раз: установка зимних шин на одну ось недопустима.

Более того, даже комбинация «шипованная резина на одной оси и фрикционная для мягкой зимы на другой» уже небезопасна с точки зрения управляемости и устойчивости автомобиля.

ПДД позволяют использовать зимнюю резину с остаточной высотой рисунка протектора в 4 мм. Но эксперты говорят о том, что это уже критический износ для зимней резины. Все ее глубокие шашки и ламели не будут работать так, как задумано. Поэтому отметайте еще один экономный вариант — изношенную резину с передней оси перебрасывать на заднюю. Для равномерного износа делайте это постоянно. А потом безжалостно выбрасывайте и покупайте новый комплект.

ФОто: tut.by

Представители шинных сетей сходятся во мнении, что белорусские автолюбители в первую очередь заботятся о своей безопасности и массово переобуваются в зимние шины, не дожидаясь 1 декабря. И предусмотренный штраф за использование летней резины зимой никак не влияет на этот выбор.