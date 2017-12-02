Вячеслав Сивчик: Уличные акции очень важны 2.12.2017, 20:19

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Вячеслав Сивчик

Только так можно победить «крепостное право» в стране.

Оппозиционный политик, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, который не так давно за три дня два раза был оштрафован за участие в акциях протеста, рассказывает сайту palitviazni.info о том, почему он считает необходимым участвовать в акциях, о жизни за тюремной решеткой и ближайших перспективах.

"Мы мечтали о каких-то реальные изменения в области прав человека в этом году, но что получили на самом деле? Политизированное уголовное "дело патриотов", которое, к счастью, закрыто, такую же "дело профсоюзов" и тысячу задержанных во время празднования Дня Воли. Репрессии продолжаются ", - говорит политик.

17 ноября Центральная районный суд Минска оштрафовал Вячеслава Сивчика на 40 базовых величин (920 рублей) за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября, а 20 ноября Партизанский районный суд Минска также "выписал" Вячеславу штраф на такую же сумму за акцию памяти жертв репрессий 29 октября.

- Истекает год, и уже можно подвести некоторые итоги, что имеем за этот период, - говорит Вячеслав Сивчик. - Я бы этот год охарактеризовал, как время, когда происходили очень серьезные репрессии. При этом репрессии абсолютно неадекватные. Хотел бы напомнить, что в 2017-м году и близко не было тех явлений, которые мы могли в этом году увидеть.

- Что вы имеете в виду?

- Мы мечтали о каких-то реальные изменения в области прав человека, но что получили на самом деле? Политизированное уголовное "дело патриотов", которое, к счастью, закрыто. Но давно уже не было в Беларуси, чтобы за решетку бросали несколько десятков человек. Такие массовые аресты можно вспомнить разве что в 2010 году, после мирных выступлений граждан во время президентских выборов.

Также нужно отметить, что 25 марта накануне и во время празднования Дня Воли было задержано около тысячи человек. Да и сейчас, Несмотря на то, что белорусские власти стали наведываться в Европу, репрессии все равно продолжаются.

Поэтому уникальностью этого года является не то, что режим проводит репрессии. Это и раньше было. Особенность в том, что репрессии проходят во время диалога с Западом. Европа демонстративно унижает права человека в Беларуси.

- Вы считаете, что акции протеста - эффективное средство в достижении какого-то результата оппозицией?

- Смысл в таких акциях есть. Сегодняшняя власть загнала все население в крепостничество, и кому-то, может быть, удобно в таком статусе находится. Но мы живем в XXI веке. И лично я вынужден участвовать в уличных акциях, ведь главная задача - все-таки возвращение прав и свобод граждан Беларуси. Естественно, мы заботимся и о защите независимости страны.

Это все нам само по себе свалилось нам на голову. Поэтому уличные акции следует проводить хотя бы для того, чтобы белорусы это периодически видели или слышали через СМИ. Если этого не будет, то крепостничество будет вечным. Сегодняшняя родители передадут его в наследство и своим детям. И я не могу понять тех, кто говорит, что уличные акции совсем не нужны. Во всем мире, когда в обществе есть какие-то проблемы, то они публично озвучиваются. Так неужели белорусы на это не имеют права?

- За акции вас штрафуют, отправляют на "сутки". Это такая плата за активность?

- Да, но штрафы я даже не подсчитываю. Показательный пример - не так давно за три дня мне дали штрафов почти на 1000 долларов. С "сутками" тоже не все так просто. Сейчас у властей появилась новая мода. Если раньше арестовывали и сразу отправляли в изолятор, то теперь озвучивается судебное решение, но за решетку отправляют не сразу, а тогда, когда тебя нужно изолировать. Кстати, и сейчас надо мной "висит" приговор Партизанского суда - 5 суток административного ареста.

К сожалению, кроме количества суток и количества денег на штрафы существует еще одна важная проблема, которая абсолютно не решается в Беларуси. Условия содержания в Центре изоляции правонарушителей, как мне кажется, ухудшились. Там нарушаются элементарные права, которые все-таки удавалось отстаивать в прежние времена. Сейчас гораздо более жестокое обращение и, скажем так, подчеркнуто пренебрежительное.

- Бороться с системой невозможно?

- Очень сложно. Я после последнего заключения, когда отсидел 15 суток, даже подавал жалобы в городскую прокуратуру и Комитет по санитарии и эпидемиологии. Кроме отписок практически ничего и не получил. Самое плохое, что после определенной бюрократической переписки, окончательный ответ дал руководитель Центра изоляции правонарушителей. Он написал коротко и скромно, что в их заведении никаких нарушений законодательства нет. Все предсказуемо.

Но эту проблему белорусам все равно надо решать. Здесь вопрос не столько в оппозиционных активистах, ведь такую систему власть создала во всех административных тюрьмах. Нельзя, чтобы люди массово через это проходили.

А в следующем году я продолжу делать то дело, что делал и сейчас. Здесь дело принципа.