Как жены военнослужащих попадают в «пенсионную ловушку» 10 2.12.2017, 20:30

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Фото: tut.by

Брестчанка 15 лет моталась по гарнизонам с мужем-военнослужащим, и осталась без пенсии.

Пенсионный возраст у брестчанки Тамары Ивановны (назовем ее так — прим. авт.) наступил более двух лет назад. В назначении трудовой пенсии ей было отказано из-за отсутствия у нее минимального страхового стажа. После обращения за назначением пенсии по возрасту на общих основаниях женщина получила протокол об отказе. По предоставленным ею документам страхового стажа у нее набралось чуть более 12 лет и 9 месяцев. В протоколе, который она называет приговором, было сказано: по достижении 60 лет она имеет право на социальную пенсию. А еще, что при наличии страхового стажа не менее 15 лет она сможет снова обратиться за назначением пенсии по возрасту, пишет «Брестская газета».

«Я все это время спокойно дорабатывала, на работе так и сказала, что вот недостающий срок наверстаю — и все, уйду, — пояснила Тамара Ивановна. — Но у меня не так давно изменился адрес, и я пошла в отдел соцзащиты, чтобы там записали новый. Я при этом обмолвилась, что дорабатываю страховой стаж до 15 лет, показала протокол, где об этом написано. А мне ответили, что меня это не касается. Спрашиваю, почему не касается, здесь же черным по белому написано про 15 лет. Мне никто толком ничего не объяснил».

Женщина рассказала, что во времена Советского Союза ее муж служил на границе, был вертолетчиком. А она каждый раз вместе с ним ехала к его новому месту службы, где зачастую работы для жен просто не было, к примеру, в Грузии, Таджикистане, Якутии. Дети в то время еще были маленькими, но ведь и отпуск по уходу за ребенком в страховой стаж теперь не засчитывают.

«Во время службы мужа каждый год на 3 месяца, а то и на полгода его отправляли в Афганистан, потом в Чечню, когда там шли боевые действия, — продолжила наша собеседница. — Каково мне с детьми было ждать его оттуда?! В то время государство нами пользовалось по своему усмотрению. С 1997 года муж в звании подполковника ушел в запас, а годом ранее мы с ним развелись. В итоге я, помотавшись с ним по гарнизонам, осталась без трудовой пенсии».

Координатор правовых программ Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных считает, что указ №233, которым уменьшен минимальный страховой стаж для военных и тех, кто занимался социально значимым трудом, «не устранил проблему ретроспективности, не предусмотрел переходный период для тех людей, которые попали в ловушку страхового стажа». По его мнению, вопросы пенсионного обеспечения необходимо регулировать не указами президента, а проводить как изменения в законе через парламент. Это обеспечило бы возможность публичной дискуссии.

«Догнать» не получится!

В отделе социальной защиты администрации Ленинского района Бреста пояснили, что в соответствии с законом о пенсионном обеспечении и указами президента сегодня для назначения пенсии требуется 16 лет страхового стажа.

«С 6 декабря 2000 года по 18 февраля 2004-го заявительница была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем, — прокомментировала ситуацию начальник отдела Лина Бацанова. — Уплата страховых взносов ею была произведена только с августа 2002 года по 31 декабря 2002-го. В связи с тем, что не в полном объеме производились отчисления страховых взносов, 2003 год засчитан по поправочному коэффициенту в количестве 2 месяцев и 6 дней. А 2004 год не вошел в страховой стаж совсем, так как в течение всего года уплата взносов не производилась. Если бы ею своевременно были уплачены страховые взносы за весь вышеуказанный период, то женщина имела бы право на пенсию в 2015 году».

По ее словам, с момента отказа в назначении пенсии заявительница отработала 2 года и 1 месяц. Ее страховой стаж на сегодняшний день составляет 14 лет и 10 месяцев, для назначения пенсии по возрасту в 2017 году этого недостаточно. По достижении 60-летнего возраста она получит право на социальную пенсию.