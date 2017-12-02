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Гандбольная Лига чемпионов: БГК имени Мешкова одержал победу над «Целе»

  • 2.12.2017, 20:44

Белорусские гандболисты уверенно переиграли словенский клуб - 29:24.

БГК имени Мешкова одержал победу над "Целе" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 29:24, пишет «Прессбол».

БГК имени Мешкова — Целе — 29:24 (15:14)

БГК имени Мешкова: Пешич (1), Миятович; Рутенко (4), Кулак (1), Шкуринский (3), Никуленков (3), Стойкович (3), Шумак (3), Вукич (3), Проданович, Горак (2), С.Разгор, Игропуло (2), Сельвесюк, Джорджич (2), Шилович (2).

Группа "В": ПСЖ — 16 (9), Фленсбург — 14 (10), Веспрем — 11 (9), Киль — 11 (10), Виве — 8 (9), БГК имени Мешкова — 7 (10), Целе — 5 (10), Ольборг — 4 (9).


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