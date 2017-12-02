Гандбольная Лига чемпионов: БГК имени Мешкова одержал победу над «Целе»
- 2.12.2017, 20:44
Белорусские гандболисты уверенно переиграли словенский клуб - 29:24.
БГК имени Мешкова одержал победу над "Целе" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 29:24, пишет «Прессбол».
БГК имени Мешкова — Целе — 29:24 (15:14)
БГК имени Мешкова: Пешич (1), Миятович; Рутенко (4), Кулак (1), Шкуринский (3), Никуленков (3), Стойкович (3), Шумак (3), Вукич (3), Проданович, Горак (2), С.Разгор, Игропуло (2), Сельвесюк, Джорджич (2), Шилович (2).
Группа "В": ПСЖ — 16 (9), Фленсбург — 14 (10), Веспрем — 11 (9), Киль — 11 (10), Виве — 8 (9), БГК имени Мешкова — 7 (10), Целе — 5 (10), Ольборг — 4 (9).