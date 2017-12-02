Белорус своими руками построил бревенчатый экодом на Вилейском водохранилище 8 2.12.2017, 21:05

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Мебель для дома Андрей тоже сделал сам.

Onliner.by опубликовал рассказ Андрея — о строительстве бревенчатого дома в деревне. Счет денежным расходам автор не вел. Признается: самое дорогое в этом деле — собственный труд и затраченное время. Изготовлением мебели Андрей с отцом также занимаются самостоятельно. Что из этого получается — можно оценить уже сейчас:

В 2010 году я купил земельный участок в деревне на берегу Вилейского водохранилища. Места там необычайно красивые. Покупка была продиктована желанием грамотно вложить заработанные деньги и впоследствии создать прибыльный и интересный для меня бизнес. Я хотел построить агроусадьбу. Покупая этот участок, я и представить себе не мог, что это решение очень повлияет на всю мою жизнь и мировоззрение.

Влюблялся в свой дом я постепенно. Вначале просто финансировал стройку. А мой отец (профессиональный строитель) вместе с помощником выполняли все необходимые на начальном этапе работы. Я крепкий и выносливый, бывший спортсмен. Потому на первых порах отец поручал мне самую физически сложную работу, не требующую особого профессионализма в строительстве, но подразумевающую наличие терпения и выносливости. Например, мне пришлось вручную лопатой выкопать траншею глубиной 1,2 метра через весь участок (а это около 40 метров) для заведения воды от скважины в дом. Или, к примеру, я самостоятельно на протяжении нескольких лет выравниваю свой участок. Просто вручную с помощью тачки перевожу чернозем с поля. И так постепенно участок становится ровным и красивым.

Безусловно, к выполнению отдельных работ мы были вынуждены привлекать профессионалов. К примеру, бурение скважины, некоторые сантехнические работы. И это, конечно, не удешевляло процесс строительства дома. На том этапе мы могли это себе позволить. Но потом жизненные обстоятельства сложились таким образом, что зарабатывать стало сложно, текущий бизнес пришлось закрыть, и вот тогда и настал мой черед подключиться к строительству.

На самом деле, принимая решение о строительстве дома, я и представить себе не мог, сколько невидимых на первый взгляд работ стоит за итоговым результатом. Только паклю в дом мы забивали три года, а потом декорировали стыки между бревнами с помощью джутовой веревки. Понадобился примерно 1 км этого материала. Дерево склонно к сушке, с потерей влаги образуются щели, которые необходимо устранить для сохранения тепла в доме. Поэтому эти работы очень важны, а сам процесс крайне монотонный и трудоемкий. Паклю и джутовую веревку покупали оптом, большим объемом, чтобы приобрести их по максимально выгодной цене.

А сколько неочевидных затрат возникает в процессе! Дом — это не только фундамент, стены, крыша, окна, двери и мебель, но и огромное количество некрупного строительного материала, такого как клей, силикон, строительные пены, краски, шурупы, болты, кабели и т. д. Одних только шурупов при строительстве дома и бани ушло порядка 100 кг.

Окрашивали дом льняным маслом. Это недорогой и экологически чистый материал, плюс защита дерева на долгие годы с сохранением его текстуры. 10 литров масла стоят 40 рублей. Это намного дешевле любой краски, литр которой стоит в среднем 12—13 рублей.

Чтобы удешевить процесс строительства и отделки, мы покупали сырую необрезную доску сосны — это самый дешевый вариант. Куб стоит 100 рублей. Это примерно 22 шестиметровые доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Потом самостоятельно высушивали ее. На это уходило два-три года. Сейчас у нас уже имеются все необходимые станки и инструменты для того, чтобы работать с этим материалом. Используем могилевский деревообрабатывающий станок, торцовочную пилу, фрезерный станок, электролобзик, электрорубанок, шлифмашинку, болгарки, шуруповерт, дрель, бензопилу. Периодически некоторые инструменты выходят из строя, приходится либо ремонтировать, либо покупать новые.

При строительстве дома мы искали альтернативные решения, чтобы удешевить сам процесс и сохранить при этом качество. Безусловно, очень помогли знания отца и его опыт. К примеру, мы сами сделали канализационные люки — прочные и надежные. Из дерева. Обычно используются чугунные люки, и они стоят денег. Сделать деревянные оказалось отличным решением: мы их много раз пропитали отработанным моторным маслом и они служат нам уже четвертый год, отлично при этом выглядя. Сейчас, когда мы построили дом и перешли к возведению бани, пришла идея заменить дорогостоящий утеплитель опилками, которых у нас за 4,5 года строительства накопилось достаточно.

Особенный интерес к дому я почувствовал, когда строительные работы были позади и мы перешли к процессу изготовления мебели из дерева. Здесь необходимо отметить, что опыта в создании деревянной мебели ни у меня, ни у отца не было. Прежде чем приступить к работе, нам пришлось погрузиться в изучение этого вопроса. В век интернета это оказалось несложно. Сначала у нас дома появилась изготовленная вручную душевая кабина. Ее мы сделали из дерева, а также каленого и обычного стекла — чем не альтернатива покупке готовой дорогостоящей душевой кабины из пластика? Затем стали делать столы, стулья, кровати, кухню, различные полочки и стеллажи и многое другое.

Себестоимость кухни составила ориентировочно $300—400. Необходимо было приобрести доски сосны, клей для работ по дереву, фурнитуру (ручки на дверцы и петли), прозрачные стекла, шурупы разных размеров, шлифовальные круги и льняное масло. Но это затраты только на материалы. Я уверен, что самое дорогое в итоговой стоимости любого изделия — это работа по его изготовлению. Чтобы сделать кухню, нам понадобилось примерно 1,5 месяца.

Для создания лестницы купили 29 балясин и 6 декоративных столбиков (сами бы не сделали, нет нужного инструмента), потратили $150. Ступеньки и перила изготавливали сами. Если заказывать, лестница такого же размера и качества будет стоить $1,5—2 тысячи. Мы сделали ее за 21 день.

Межкомнатные двери делали следующим образом: брали полотна старых дверей (их всегда можно найти у родителей, друзей или соседа в гараже) и обшивали вагонкой. Всего изготовили четыре штуки. Если покупать, одна дверь в среднем стоит $200. Вот такая экономия. Наличники делали сами из необрезной доски. То же самое с наличниками на окна.

Баню мы строим также «с нуля». Она у нас двухэтажная, с террасой 32 кв. метра, полностью из бревна. В итоге на участке получился практически еще один дом. На первоначальном этапе вложения в баню составили примерно $7—8 тысяч.

Интересно, как менялся я сам в процессе создания дома. Я импульсивный, быстрый и очень активный человек. Дом научил быть терпеливым. А еще я очень полюбил природу, лес. Стал замечать то, чего раньше в гонке жизни не видел, просто не мог видеть, живя в городе. Когда работаешь физически, прочищается мозг. А еще я стал совсем иначе относиться к покупке мебели, ведь сейчас могу задумать и создать необходимый предмет интерьера сам. Этот процесс очень захватывает меня.

Когда-то на глаза попалась фраза, смысл которой я по-настоящему оценил только сейчас и которая стала, можно сказать, девизом для меня: «Хочешь делать быстро — делай медленно, но без остановок». Так и в строительстве дома. Не было ни одного дня, чтобы не велись какие-либо работы. И вот совсем скоро мы перейдем к строительству следующего объекта на участке. Хотим беседку с русской печкой внутри. Так что стройка продолжается!