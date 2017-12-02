Привлекательность рубля продолжит понижаться 2.12.2017, 21:17

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Фото: tut.by

Надеждам Нацбанка не суждено сбыться.

Cформировалась явная тенденция к ослаблению белорусского рубля по отношению к корзине валют, подобно тому, как это было в конце прошлого года, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белорусы и рынок».

Продолжилась и тенденция снижения ставок по рублевым инструментам. На состоявшемся 29 ноября аукционе по размещению краткосрочных рублевых облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на них составил 172,43 млн. BYN, что превысило спрос на аукционе 22 ноября, равный 122,93 млн. BYN. Объем размещения оказался практически тем же и составил 40 млн. BYN. А средневзвешенная ставка опустилась до 8,1993% годовых с 8,6439% на предыдущем аукционе.

Нацбанк на уходящей неделе принял новые меры, которые, как считают в банке, должны ускорить темпы дедолларизации страны. А именно, с 1 января 2018 года увеличивается норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 15% до 17%. А с 1 декабря 2017 года снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков в белорусских рублях с 13% до 12% годовых.

В Нацбанке считают, что это повысит привлекательность операций в белорусских рублях по сравнению с валютными, и закрепит положительную тенденцию снижения доли валютных депозитов. Тенденция довольно слабая: доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 67,9% в октябре 2017 года с 76,2% в январе 2016 года.

Надежды Нацбанка вряд ли сбудутся, так как впереди нас ожидает, скорее всего, ослабление белорусского рубля, что понизит привлекательность белорусского рубля. В ноябре он и так подешевел по отношению к евро на 3,9%, по отношению к доллару – на 1,9%, и по отношению к российскому рублю – на 1,1%.

На следующей неделе ожидается продолжения роста стоимости валютной корзины на величину в интервала 0,5-1%.