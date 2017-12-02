CША, Китай и «ядерная дубинка» Ким Чен Ына 1 Георгий Кухалейшвили

2.12.2017, 21:28

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Китаю неинтересно играть роль первой скрипки в урегулировании северокорейской проблемы.

Во вторник, 28 ноября, Северная Корея провела испытание новой баллистической ракеты "Хвасонг-15". Выпущенная ракета достигла высоты 4 тыс. км, пролетела 1 000 км и упала в эксклюзивной экономической зоне Японии. По северокорейскому телеканалу KCTV сообщили, что данная ракета способна нести ядерную боеголовку, поразить континентальную территорию США, а успех ее испытания свидетельствует о завершении формирования ядерных сил КНДР. Международные санкции против Северной Кореи не побуждают высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына прекратить разработку баллистических ракет и ядерного оружия. Совбез ООН наложил запрет на экспорт угля, свинца, текстиля, морепродуктов из Северной Кореи, запретил ее гражданам ездить на заработки в другие страны, не разрешает создавать совместные предприятия с зарубежными фирмами, а также внес в черный список отдельные компании, которые имеют отношение к ядерным и ракетным испытаниям. С февраля 2017 г. северокорейские военные провели 22 ракетных испытания. В среду на заседании Совбеза ООН, которое инициировали США, стороны осудили действия КНДР, но не нашли способа, как решить северокорейскую проблему.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Китай использовать свое влияние на Северную Корею для прекращения провокаций. Видя нежелание руководства Северной Кореи идти на диалог с США, Трамп пытается переложить ответственность за урегулирование северокорейской проблемы на плечи Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером КНДР, имеет имидж защитника северокорейской государственности и в ходе Корейской войны (1950-53 гг.) вмешался в конфликт на стороне Пхеньяна.

Сомнительный подход Китая

Как сообщает китайское информагентство "Синьхуа", после телефонного разговора с Дональдом Трампом председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова, соблюдение международного режима нераспространения ядерного оружия, сохранение мира и стабильности в регионе остаются текущими целями Китая. Однако ничего принципиально нового в решении северокорейской проблемы лидер Поднебесной предложить не смог. Он предложил решить ее с помощью так называемого двунаправленного подхода (dual-track approach), который позволит одновременно ускорить денуклеаризацию Корейского полуострова и создать механизм мирного урегулирования. Китай может одновременно призвать КНДР взять паузу в проведении ракетно-ядерной программы, а США и Южную Корею - прекратить проводить совместные военные учения. Фактически Си Цзиньпинь просто предложил услуги Китая в качестве дипломатического посредника и "рупора мира". Любопытно, что Си Цзиньпинь обещал Трампу посодействовать в урегулировании северокорейской проблемы еще в апреле 2017 г. во время визита в имение американского президента во Флориде и предлагал аналогичный двунаправленный вариант решения вопроса. При этом как тогда, так и сейчас неизвестно, каким образом с территории Северной Кореи будут вывозиться баллистические ракеты и ядерные заряды, кто будет осуществлять за всем этим надзор.

Двунаправленный подход Китая основан на идее замораживания ракетно-ядерной программы КНДР, но не на отказе от нее. Как показывает практика, такой подход не приносит положительных результатов в долгосрочной перспективе. В 1994 г. США и КНДР заключили рамочное соглашение, согласно которому в обмен на замораживание ядерной программы Вашингтон обязался обеспечить Пхеньян топливным мазутом и построить два ядерных реактора на легкой воде для потребностей энергетики. США также обеспечивали Северную Корею продовольствием и медикаментами. В 1999 г. в обмен на поставки продовольствия из США руководство КНДР ввело мораторий на испытания баллистических ракет средней дальности. С приходом к власти в США администрации президента Джорджа Буша-младшего от договоренностей не осталось и следа. В декабре 2002 г. Северная Корея возобновила производство оружейного плутония и выдворила инспекторов МАГАТЭ в ответ на то, что США так и не построили обещанные ядерные реакторы, а экс-президент США Джордж Буш-младший назвал КНДР "страной-изгоем", представляющим угрозу. В 2003 г. Северная Корея вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В марте 2005 г. в МИД КНДР заявили о праве возобновить испытания ракет. Последующие попытки США договориться о замораживании ракетно-ядерной программы в обмен на вознаграждение и признание права КНДР развивать ядерную энергетику результатов не принесли.

Видимость активной деятельности

Чтобы ни говорил Си Цзиньпинь американцам, Китаю неинтересно играть роль первой скрипки в урегулировании северокорейской проблемы. С весны этого года Китай безуспешно пытается убедить КНДР добровольно отказаться от ракетно-ядерной программы. Безрезультатным оказался запрет Китая на импорт угля, железа, свинца из КНДР. Несмотря на действующие санкции, отдельные резиденты Китая продолжают развивать торгово-экономические отношения с партнерами из КНДР. По этой причине в июне 2017 года минфин США ввел санкции против китайского банка Bank of Dandong, который стал каналом перевода денег в Северную Корею, а также против двух физических лиц и одной компании. В ноябре санкции США были распространены еще на 13 китайских и северокорейских фирм и учреждений. По данным издания North 38, не стоит всерьез относиться к приостановке Китаем импорта угля из КНДР – одной из основных статей северокорейского экспорта. Объемы угля, которые Китай каждый месяц покупает в Северной Корее (2 млн т), являются меньшими, чем те, которые подпадают под международные санкции. Согласно резолюции Совбеза ООН № 2321, запрещается импортировать уголь из Северной Кореи в объемах, превышающих 7,5 млн. т в месяц.

Северная Корея не воспринимается компартией Китая как реальная угроза безопасности. Китайское руководство удерживает крупную группировку войск вблизи государственной границы с КНДР. Северокорейцы создают ядерное оружие как инструмент сдерживания США, Южной Кореи, Японии, Австралии, но не Китая. Единственным проблемным моментом является нарушение режима нераспространения. Никто не может гарантировать, что северокорейские ракеты с ядерными зарядами не попадут на черный рынок оружия и не окажутся в руках террористов, в том числе уйгурских сепаратистов, которые хотят создать под кальку с ИГИЛ мусульманское теократическое государство на территории китайского региона Восточный Туркестан.

Китайское руководство создает видимость активной деятельности в сфере урегулирования северокорейской проблемы, но не предпринимает конкретных действий из-за противоречий с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайцы уже убедились в том, что администрация Трампа не будет делать уступки КНР в Южно-Китайском море. США выступают против строительства Китаем искусственных островов и военных объектов на их территории, не поддерживают претензии Поднебесной на острова Спратли, Парасельский архипелаг, на которые также претендуют Филиппины, Бруней, Малайзия и Вьетнам. Си Цзиньпинь убедился в том, что Трамп не прекратит оказывать поддержку руководству острова Тайвань, который пытается вернуть под свой контроль с 1949 г. В июне 2017 г. руководство США и Тайваня договорились о поставке на остров ракет и торпед на сумму 1,4 млрд долл. В Пекине не видят смысла в усилении давления на КНДР, которая является буфером между КНР и американскими базами в Южной Корее. Китай не будет помогать США в Северной Корее не добившись от них уступок по спорным вопросам.

Ким Чен Ыну нужна ядерная дубинка

Военные учения, которые проводятся США и Южной Кореей для запугивания КНДР, не являются причиной нежелания Ким Чен Ына начать конструктивный диалог. Северокорейскому лидеру невыгодно отказываться от разработки баллистических ракет и проведения ядерных испытаний, поскольку ядерный арсенал нужен ему как инструмент политического влияния. Неслучайно руководство КНДР провело испытание новой баллистической ракеты и затем сообщило на государственном телевидении о завершении формирования ядерных сил. Пхеньян создает подспорье для того, чтобы требовать от международного сообщества пересмотреть режим нераспространения: чтобы любое государство, способное самостоятельно произвести и испытать ядерное оружие, могло им владеть. В соответствии с ДНЯО 1968 г., обладать ядерным оружием могут только те государства, которые произвели и испытали его до 1 января 1967 г. С этой позиции легитимными участниками ядерного клуба являются только постоянные члены Совбеза ООН (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай). Однако кроме них ядерное оружие есть в арсенале Индии и Пакистана, которые провели свои ядерные испытания после 1967 г. и при этом на текущий момент не являются объектами международных санкций.

Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы США и другие страны отменили санкции против Северной Кореи и признали ее ядерный статус. Баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды, нужны Ким Чен Ыну в качестве гарантии существования и неприкосновенности коммунистического строя в КНДР, для защиты своей абсолютной власти. Северокорейский диктатор разыгрывает карту "осажденной крепости" и консолидирует своих граждан путем запугивания надуманной угрозой со стороны США, Японии и Южной Кореи, для сдерживания которых якобы нужна ядерная дубинка. Ким Чен Ын действует по принципу "после нас хоть потоп", продолжая развивать ракетно-ядерную программу, не заостряя внимание на последствиях санкций для своей страны и низком уровне жизни населения. Санкции и дипломатические методы убеждения не действуют на северокорейское руководство потому, что в КНДР нет массовой оппозиции правящей Трудовой партии. Бегство отдельных граждан из страны не в счет. Ким Чен Ын своевременно проводит адресные репрессии против любого, кто усомнится в рациональности его политического курса.

В военной операции пока нет смысла

Когда дипломатия исчерпывает себя, то США нередко прибегают к военной силе для реализации своих целей на территории третьих стран. Вопрос о проведении военной операции для уничтожения объектов, которые задействованы в ракетно-ядерной программе КНДР, периодически обсуждается в США. Министр обороны США Джеймс Мэттис убежден, что вооруженные силы должны быть готовы к военным действиям в Северной Корее, если президент примет соответствующее решение. Однако Дональд Трамп далеко не ушел от своего китайского коллеги в плане решения северокорейской проблемы. США ограничиваются тем, что укрепляют обороноспособность Южной Кореи и призывают страны мира присоединиться к международным санкциям против Северной Кореи несмотря на их неэффективность.

США не спешат применять военную силу против КНДР по ряду причин. В этом не заинтересованы Южная Корея и Япония, которые опасаются, что в ответ Северная Корея нанесет артиллерийские и ракетные удары по их городам. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин считает, что нужно предотвратить ситуацию, когда КНДР будет угрожать его стране применением ядерного оружия или когда США решат нанести упредительный удар. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как и Дональд Трамп, убежден в том, что Китай должен усилить давление на Северную Корею. Военная операция США может спровоцировать массовый отток беженцев из Северной Кореи, а ближайшими странами, где они будут просить убежище, являются Южная Корея, Япония и Китай. Такой исход не выгоден никому.

Трамп будет медлить с проведением военной операции до тех пор, пока ракетно-ядерная программа КНДР не будет представлять реальной угрозы для безопасности американцев. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что его стране нужно быть готовой к любым действиям, поскольку Дональд Трамп не допустит, чтобы у Северной Кореи было ядерное оружие, представляющее угрозу для американцев. На текущий момент такой угрозы нет. Время полета ракеты "Хвасонг-15" до цели составило 50 мин, и Трампу сообщили о последнем запуске, когда северокорейская ракета была еще в космосе. Американским военным хватит времени, чтобы сбить баллистические ракеты КНДР до того, как они поразят территорию США. В вооруженных силах США существует система раннего оповещения и противоракетной обороны. На территории Аляски и Калифорнии находятся специальные радары и порядка 30 ракет-перехватчиков SM-3, способные сбить баллистические ракеты в космосе. В арсенале американской армии есть противоракетные комплексы THAAD, которые могут сбить ракеты в верхних слоях атмосферы. К сентябрю 2018 г. планируется поставить 52 таких ракет-перехватчиков для вооруженных сил США. Ряд кораблей военно-морского флота США оборудованы системами ПРО Aegis, Patriot, ракетами-перехватчиками SM-2 морского базирования. По мнению директора "Ассоциации по контролю за вооружениями" Дэрила Кимбэлла, "Хвасонг-15" может достичь восточного побережья США, но без учета массы заряда, который может снизить радиус поражения. Таким образом, не стоит преувеличивать угрозу для национальной безопасности США со стороны Северной Кореи.

Если Пхеньян перейдет красную черту и запустит баллистическую ракету в направлении США, тогда у Белого Дома будут все основания для военно-воздушной операции против Северной Кореи по иракскому сценарию в соответствии со ст. 50 Устава ООН о праве государства на самооборону. В декабре 1998 г. США и Великобритания провели военную операцию "Лиса пустыни" против Ирака, после того как президент Саддам Хуссейн отказался сотрудничать со специальной комиссией ООН, которая осуществляла инспекцию иракской программы разработки оружия массового поражения и под надзором которой Багдад уничтожил свои боеголовки химического оружия и оборудование для их производства. За один день операции было выпущено 415 крылатых ракет морского и воздушного базирования, которые уничтожили 85% объектов Ирака, которые использовались для создания и хранения химического оружия.

Ким Чен Ын осознает возможность иракского сценария в Северной Корее, потому ограничивается лишь военными испытаниями, громкими заявлениями и пустыми угрозами. Он оказывает психологическое давление на политическую элиту США и соседних стран, но так и не выполнил своего обещания запустить баллистические ракеты в направлении острова Гуам, где находятся американские военные базы. Для США Северная Корея - это овчинка, которая не стоит выделки. Военная операция в этой стране на текущий момент не оправдана, встретит протест в американском обществе и станет ненужной дырой в бюджете. Видимо, северокорейская проблема будет тянуться до тех пор, пока Ким Чен Ын находится у власти.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua