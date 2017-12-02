«Человек, который доживет до тысячи лет, уже родился» 4 2.12.2017, 21:45

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Фото: The Village

Уже два года в Минске действует некоммерческий образовательный лекторий «Курилка Гутенберга».

The Village Беларусь побеседовал с одним из его организаторов Дмитрием Былиновичем о популяризации науки, адептах плоской Земли, пользе ГМО и, конечно, задал важный вопрос: «Захватят ли нас роботы?».

«Как можно делать лекторий на 500 человек без денег?»

Я с детства любил заниматься физикой и математикой, участвовал в олимпиадах, окончил Лицей БГУ. В итоге пошел на факультет прикладной математики и информатики БГУ — самый программистский.

Минской «Курилке Гутенберга» два года. Все началось в России более трех лет назад. Поначалу ребята просто собирались вместе и пересказывали друг другу научно-популярные книжки — такой формат западного книжного клуба. Потом к ним пришел Роман Переборщиков и сказал: «Ребята, это, конечно, круто, но настоящая наука лучше». А ребята ему ответили: «Ты придумал — ты и делай», и назначили Романа руководителем проекта.

С тех пор «Курилка» стала проводиться в Москве. Потом в какой-то момент Роману удалось договориться с пабликом «Образовач» на рекламу, аудитория расширилась, и появилась возможность открывать «Курилки» в других городах.

Как я попал в проект? Это, наверное, был первый набор в «Курилку». Я тогда листал ленту в ВКонтакте, увидел смешной мем про набор волонтеров и подумал: а почему бы и нет? Я обожаю научно-популярные передачи и еще в четвертом классе хотел стать ученым. Решил — попробую. И каково же было мое удивление, когда меня приняли.

Нам сразу сказали, что «Курилка» — проект абсолютно некоммерческий, и никто никому ничего не платит. Я тогда очень удивился: как можно делать лекторий на сто, двести, пятьсот человек, не используя при этом абсолютно никаких денежных средств?

Но оказалось, что это реально. Благо нам начали помогать с пиаром паблик «Чай с малиновым вареньем» и Onliner. На этом разговор о том, откуда приходит аудитория, можно закончить (смеется).

«Пришлось убрать задние ряды и пустить трансляцию на телевизор в баре» Первую «Курилку» мы провели в обсерватории. В качестве лектора я пригласил своего бывшего лицейского преподавателя, абсолютно замечательного Виктора Малыщица. Он с радостью согласился.

Тогда мы очень боялись, что что-то пойдет не так. Мы всегда ограничиваем количество посетителей, чтобы не пришло слишком много людей. Это не потому, что мы такие злобные, наоборот, мы хотим дать всем возможность сесть или, в худшем случае, встать и послушать лекцию. И в первый раз мы сделали столько же свободных мест, сколько было доступно. В итоге больше сотни людей забронировали места за полчаса, за то время, пока я бежал от дома до университета. Хотя я боялся, как мы соберем сто человек — это ж не Москва! (Смеется.)

Вторая «Курилка» была в клубе ili, где проходила лекция, наверное, самого известного в русскоязычном пространстве человека, рассказывающего про космос, — Виталия Егорова. Тогда к нам пришло в два раза больше людей, чем планировалось, — даже убрали задние ряды и пустили трансляцию на телевизор в баре.

И дальше пошло-поехало. Лекции проходили в «НЛО», в IMAGURU, и, в конце концов, мы осели в Space, за что им большое спасибо. Пространство полностью оборудовано под лекции, что позволяет не бегать по всему городу в поисках, например, проектора.

Фото: The Village

Условно говоря, наша целевая аудитория — молодежь. Есть такая шутка: если хочешь изменить мир, твоя целевка — девушки от 16 до 25 лет, так как у них большое влияние на мужчин и детей. Но это не более чем шутка. Мы не выбираем целевую аудиторию — просто делаем популярный лекторий. Но из-за сотрудничества с образовательными пабликами нас в основном слушают молодые люди. Однако есть и несколько кандидатов, докторов наук, которые ходят на «Курилку» с удовольствием, чему я безумно рад.

Как мы организовываем «Курилки» — определяем даты и связываемся с менеджерами. Вообще, мы планируем делать примерно одно мероприятие в месяц и примерно за 30 дней до начинаем искать лекторов.

Откуда лекторы берутся? Изначально это были мои преподаватели, те, кого я знаю — друзья, друзья друзей и так далее. Есть золотое правило «Курилки Гутенберга» — каждый лектор приводит за собой двух. Но порой и 20 приходят (спасибо Андрею Андриевскому). Кому-то сами пишем, кто-то нам, также читаем научно-популярные статьи и расспрашиваем знакомых.

Однажды в мае у нас было четыре мероприятия за неделю. Как так вышло? Проблема Беларуси в том, что я часто узнаю про приезд классных лекторов постфактум. Отсутствует налаженная коммуникация. И вот однажды я услышал, что через два дня к нам приедет Михаил Гельфанд, замечательный биоинформатик, доктор наук и профессор трех университетов. И за эти два дня мы обо всем договорились, нашли площадку, провели «Курилку» и в итоге еще и сделали вид, что это мы его пригласили (смеется). Забавно вышло. Потом через неделю приехал Александр Панчин, благо мы с ним заранее договорились. Затем мы поучаствовали в фестивале и летом выступали на FSP.

Основное отличие фестиваля от обычного мероприятия — оно не разовое, а протяженное по времени. Люди приходят, уходят, и нужно сделать так, чтобы им не нужно было постоянно сидеть. Требовалось продумать все моменты, вплоть до защиты от возможного дождя. Но это был новый, интересный для нас, как организаторов, опыт, а главное — веселый. Мы все делаем на личном энтузиазме, и потому стараемся, чтобы всем было интересно, в том числе и нам.

Еще одно правило «Курилки» — никакой пропаганды, политики и религии. Говорить про них можно, пропагандировать — нет. Политология и религиоведение хорошо, ведь это часть нашей культуры, а «Курилка» говорит про науку во всех ее ипостасях, в том числе про культуру и искусство. Например, к нам приходил тот же Никита Монич, который рассказывал про восточное искусство. Мы за науку в широком смысле.

У нас нет никаких ограничений по языкам, проводим лекции и на русском, и на беларуском. Готовы и на английском, но пока таких предложений не поступало.

«Основные проблемы науки связаны с нехваткой денег»

Название «Курилка Гутенберга» образовалось потому, что изначально ребята обсуждали книги — поэтому Гутенберг. А «Курилка»… Может, потому, что там царила неформальная атмосфера. Но мне нравится версия, что название пошло от расхожего выражения «курить матан».

Наш лекторий — это неформальное общение, а не университетские лекции. Они проходят легко, свободно, с мемасиками и шутехами, и никто не боится задать вопрос, как в университете. Мне кажется, одна из проблем университетского образования в том, что преподаватели и студенты не понимают друг друга.

Но если говорить про науку, то основные проблемы связаны с нехваткой денег. Банальное повышение зарплат преподавателям могло бы многое изменить в нашей стране, поскольку сейчас профессия педагога очень непрестижна. Я в педагогический мог поступить, не сдавая ЦТ и в теории ничего не зная. Мне кажется, это отвратительно. В педе должны быть самые высокие баллы, потому что потом эти люди будут учить наших детей. Сейчас младший научный сотрудник получает около 350 рублей. Будучи стажером в «Яндексе», без опыта работы, я получал намного, намного больше.

«Одним из рекордсменов является город Курган»

Нам очень помогает российская «Курилка»: подсказывает, как и что делать и где кого найти. Но сейчас мы и сами знаем, как все организовывать, и даже оказываем помощь другим. Например, я содействовал созданию «Курилки» в Самаре и Ижевске. Кстати, одним из рекордсменов является город Курган в России, где живет примерно 300 тысяч человек, и при этом там есть «Курилка», куда ходит больше 20 человек. Мы считаем, это очень хорошо. Я всегда вспоминаю о Кургане, когда в беларуских городах с населением меньше миллиона нам говорят, что никто не придет.

Вот в Гомеле же есть «Курилка»! Кстати, гомельские ребята изначально помогали нам, поэтому первым делом мы открыли клуб именно в этом городе. И теперь там каждый месяц проходит по нескольку мероприятий, они нас уже скоро могут обогнать по количеству проведенных лекций.

«Что лучше — посмотреть спектакль в театре или в записи?»

Научпоп-блогер TrashSmash классный, жаль, что мы с ним лично не знакомы. Нет, мы не конкурируем: у нас абсолютно разные аудитории и подходы. У Валентина совершенно другое отношение к лекциям: он говорит, что лучше сделать видео, которое посмотрят сотни тысяч, чем прочитать лекцию для 200 человек. Я с ним не совсем согласен, это разные вещи. Популяризатор науки Александр Панчин говорит, что чтение лекций — это новый опыт для лектора и аудитории, а также более живое общение. Это помогает понять, что людям интересно и о чем они хотят поговорить. И получается, что лектор уже не просто «говорящая голова» с YouTube, а человек, с которым можно побеседовать, задать вопросы, книжку подписать, в конце концов. Мне кажется, лекции оказывают большее влияние на людей. И это связывает аудиторию между собой и вдохновляет создавать что-то новое. Но это мое субъективное мнение.

Опять же, лекция — это научно-популярное мероприятие, куда можно прийти вечерком, а потом обсудить услышанное с другими людьми. К сожалению, я не эксперт в социологии и психологии, но что лучше — посмотреть спектакль в театре или в записи? Я говорю о том, чтобы создавать живую аудиторию и давать себе и людям что-то интересное.

«Помню, один баскетболист доказывал, что Земля плоская»

Фото: The Village

Есть такой замечательный паблик — «Общество плоской Земли». Я в нем состою, как, впрочем, и множество других людей из научно-популярной среды. И если пощелкать по админам, окажется, что они подписаны на множество научпоп-пабликов… Да, это троллинг! Это можно понять хотя бы по одному примеру. Дело в том, что у них есть святой старец Озраил Кулебякин. И однажды паблик разыгрывал мерч с этим святым. И знаешь, кто выиграл? Сам старец Озраил! Невероятный троллинг.

Этот паблик, скорее, шутка. Это воспринимает серьезно лишь малая прослойка людей, над которой все смеются. Помню, один баскетболист доказывал, что Земля плоская, потому что когда он летел на самолете со строительным уровнем, направление все время указывало вниз. Конечно, оно всегда будет смотреть вниз, уровень ведь перпендикулярен силе притяжения.

Думаю, не то чтобы так много людей верило в плоскую Землю. Скорее, с приходом интернета даже самые смешные и бредовые идеи получили известность. Кстати, помните, недавно вручили премию «ТЭФФИ» за фильм о плоской Земле? На самом деле, ее дали создателю этого фильма, Игорю Прокопенко, за его передачу «Военная тайна». И на вручении этой премии он сказал, что ради просмотров и Земля может быть плоской. Понятно, что все это было снято больше ради того, чтобы хайпануть.

«ГМО может накормить всю Землю»

С ГМО вообще интересная тема. Говоря по-простому, генетическая модификация организма — это точечное изменение генетического кода, чтобы привить этому организму определенные свойства. Условно говоря, мы подсаживаем картошке гены, чтобы ее не ел колорадский жук.

Недавно в России запретили генную модификацию по каким-то своим надуманным причинам. Почему это не нужно? Потому что люди всю историю человеческой цивилизации занимались селекцией: засевали поле и отбирали из урожая самые крупные и плодовитые экземпляры. Например, кукуруза изначально была маленькой и несъедобной, но люди посредством селекции превратили початок размером с палец в початище. И все отличие генной модификации от селекции заключается в том, что первое быстрее и можно получить более продуктивные результаты.

На протяжении 20 лет в США проводили исследование генетически модифицированного лосося. И оно показало, что такой лосось не оказывает никакого вреда человеку, и это учитывая, что к генетически модифицированным организмам более жесткие критерии исследования, чем к обычным ЭКО-продуктам. Но что самое важное — ГМО может накормить всю Землю. Уже сейчас, благодаря той же огромной кукурузе, плодовитым помидорам и пшенице, устойчивой к засухе, мы можем накормить все население Земли. А ведь ГМО — это не только про сытость, но и про одежду, и все что угодно, любые растительные продукты. Благодаря селекции мы не умерли с голоду, благодаря ГМО мы можем сделать сытой всю планету.

Конечно, безвредность ГМО, как и вред, не доказана. Но зато достоверно известно, что гербициды и пестициды, которые широко используются в «органическом» сельском хозяйстве, крайне ядовиты.

«Антипрививочники вредят не себе, а окружающим»

Однажды я выступал на «Курилке» и рассказывал, что антипрививочники заблуждаются. И в зале оказалась антипрививочница, которая стала кричать, что у нее двое детей, одному она делала прививки, и он болеет, а второму не делала, и он не болеет. Я сказал, что существует статистика, и даже если она врет, независимый эксперт всегда может провести исследование для доказательства обратного. На что та женщина ответила, что не верит в статистику. А когда люди говорят, что не верят в статистику, с ними очень трудно спорить.

В чем проблема? Помню, нобелевский лауреат 2014 года Юю Ту, которая получила премию за вакцину от малярии, сказала, что, условно говоря, люди в богатых странах живут в «песочницах». Мы можем уронить бутерброд на пол, поднять его, съесть, и нам ничего не будет.

Проводя аналогию, мы можем прожить всю жизнь в Беларуси без прививок. Но не знаю, сколько бы непривитый ребенок той женщины прожил в Африке. Наша «песочница» создана в том числе благодаря вакцинам и прививкам. Мы практически избавились от чумы, сибирской язвы и других опасных болезней. Вспышки заболеваний происходят как раз из-за антипрививочников. Например, в США бушевала эпидемия кори, потому что какой-то малый процент населения там отказался от вакцинации.

Антипрививочники вредят не себе, а окружающим, поскольку из-за них болезнь может не только прогрессировать, но даже вырабатывать механизмы защиты, что очень страшно.

«Если с человеком интересно беседовать, он вполне может стать сексуальней»

Я никогда не задумывался, сексуален ли ум. Сексуален ли Гриша Перельман? Кто знает, может, при личном общении окажется, что он очень интересный и привлекательный человек. Или Илон Маск. Что можно сказать плохого про Илона Маска?

Когда нас спрашивают, зачем людям нужен научпоп, мы шутим: он пригодится, чтобы поддерживать разговор с девушкой или парнем. Если с человеком интересно беседовать, он вполне может стать сексуальней.

Я выделил для себя условно три цели «Курилки»: популяризация, просвещение и образование. Нами движет светлая альтруистическая цель изменить мир, этот город, чтобы люди интересовались чем-то новым, делали прививки и не боялись ГМО. Но мы не боремся за то, чтобы они шли рядком на лекцию Казанцевой, а потом домой — смотреть на запуск Space-X. Нет, мы выступаем за то, чтобы люди узнали что-то новое в интересном формате. Получится ли это у нас? Черт его знает.

«Есть несколько вариантов будущего. Первый — мы все умрем»

Захватит ли нас Скайнет? Во-первых, не совсем непонятно. Во-вторых, существуют разные мнения. Многие, от Стивена Хокинга до Дмитрия Медведева, пугают, что да, роботы захватят человечество: «А вдруг Северная Корея изобретет суперкомпьютер, который захватит всех людей?» Нет, не изобретет. Сейчас самый передовой компьютер отстает от человеческого мозга примерно раз в сто.

Похоже, что все прогрессирует согласно закону Мура. Считается, что к 2020–2030 годам за тысячу долларов можно будет купить суперкомпьютер, сравнимый по мощности с нашим мозгом. Но компьютерные чипы построены не так, как человеческий мозг. Они быстро считают, но не могут отличить котика от собачки, то есть плохо решают творческие задачи. Да, Blue Brain Project обещает сделать копию человеческого мозга к 2023 году. Но пока что прогресс не очень заметен.

Есть несколько вариантов будущего. Первый — мы все умрем, так как построим суперкомпьютер, который, условно говоря, нас переработает. Например, люди создадут самообучающуюся робота-руку, которая подписывает письма. И однажды эта рука решит, что люди могут помешать ей выполнять ее миссию — подписывать письма. Поэтому робот уничтожит людей, переработает их в новые робо-руки, которые также станут подписывать письма. Потом и Земля превратится в скопление робо-рук, которые отправятся в космос огромным флотом, перерабатывая все на своем пути.

Но такие теории возникают от непонимания принципа работы мозга робота. Это всего лишь очень много чисел, которые складываются в столбики и умножаются между собой. И когда люди говорят, что нас захватят, они немножко кривят душой или не до конца понимают, о чем идет речь. Мы просто задаем роботам алгоритм решения задачи. Но этот вопрос сейчас даже не должен подниматься, поскольку нынешние роботы отстают от людей на несколько порядков даже не в техническом, а логическом плане.

Другой вариант — у нас появится свой deus ex machina, который будет все за нас делать. Чисто теоретически, благодаря своему развитию, этот суперкомпьютер уже спустя час после того, как достигнет человеческого уровня, может превзойти уровень всей планеты Земля и научиться решать абсолютно все задачи абсолютно во всех сферах. Он может оставить всю Землю без работы, но дать нам возможность делать все, что захотим. А если люди заскучают, всегда можно отправиться колонизировать другие планеты.

В «Бегущем по лезвию» приближенный к человеческому подход. Это проблема, скорее, Айзека Азимова и философии XX века — мысль, что роботы с искусственным интеллектом будут репликантами или Арнольдом Шварценеггером в роли Терминатора. А на деле это огромный сервер с кучей видеокарт. Вот в новом «Бегущем» этот момент учли, и появилась голограмма Джой — искусственный интеллект на видеокарте. В том же «Терминаторе–2» два подхода к пониманию искусственного интеллекта: с одной стороны — человекоподобный Терминатор, а с другой — суперкомпьютер Скайнет.

И есть третий вариант — более адекватный: мы сами станем этим искусственным интеллектом. Что для этого нужно? Связаться мозгами между собой. Уже сейчас есть интернет, соцсети, благодаря которым мы решаем проблемы сообща и быстро обмениваемся информацией. Просто надо еще начать думать совместно. Так что вполне вероятно, что компьютер будущего — это люди, у которых в голове стоит нейроинтерфейс для связи друг с другом.

Есть понятие технологической сингулярности: мы не можем предсказать действия того, что умнее нас, поэтому исследователи проводят условную черту — 2030–2090 годы. Футурологи говорят, что, скорее всего, человек, который доживет до тысячи лет, уже родился. Возможно, мы даже застанем то, что будет потом. Но прогнозы надо строить осторожно.

Не знаю, чем мы будем руководствоваться в будущем. Думаю, человечество станет обществом одиночек, которые смогут менять форму своего тела и перестанут общаться, потому что вычислительных мощностей мозга человека хватит на беседу с самим собой. В любом случае будет очень интересно.