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На Подляшье вспомнили белорусского просветителя Ярослава Костицевича

  • 2.12.2017, 21:57
Яраслаў Кастыцэвіч

Белорусская диаспора в Польше помнит своих славных земляков.

В зале православного прихода св. Архангела Михаила с докладом о педагога, создателя белорусской школы Подляшье, общественного и церковного деятеля Ярослава Костицевича выступил Дорофей Фиёник, передает «Радыё Рацыя».

"Позитивным был отклик участников встречи, среди которых давние ученики Костицевича", - считает автор доклада:

- Я видел на встрече очень живую реакцию. Пришли люди заинтересованы темой, чтобы больше узнать о своем директоре, услышать больше об истории. Православный белорусский интеллегент, каким был Ярослав Васильевич, фигура для нашей тождественности очень важная и можно сказать основная. Он хранил, ценил фотографии, свой архив, которым пользовались многие исследователи. Теперь благодаря этому архиву и другим материалом предстает книга.

Книга посвящена Ярославу Костицевичу появится в январе 2018 года, ее издаст Музею малой родины в Студиводах.


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