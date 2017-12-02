Топ-5 голов чемпионата Беларуси после классных взаимодействий игроков 1 2.12.2017, 22:22

Белорусские клубы начинают показывать командный футбол?

Завершившийся один из самых ярких чемпионатов Беларуси по футболу за многие годы, оставил в памяти не только интригу от золотой гонки до последних секунд, но и россыпь красивых взятий ворот, пишет tut.by.

АБФФ-ТВ продолжает подводить итоги чемпионата и предлагает очередной свой топ-5 лучших голов, теперь уже проведенных после отменных коллективных взаимодействий. Отметим, что в подборку попали сразу два гола в исполнении «Крумкачоý»: в ворота БАТЭ и «Минска».