Модель в болоте Александр Обухович

2.12.2017, 22:12

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Заканчивается еще один год, в течение которого так и не приступили ни к каким насущным реформам.

Наступает время подведения итогов года уходящего и прогнозов на год новый. И наша власть, как обычно, ищет виновных в провалах, хвастается хоть чем-нибудь, обещает златые горы в будущем. И как можно ко всему этому относиться?

Всерьез - никак. Всерьез - заканчивается еще один год, в течение которого так и не приступили ни к каким насущным реформам, еще раз увеличив их стоимость и тяготы от них для населения. Ведь рано или поздно их проводить все равно придется и платить за них, и возлагать тяготы на население. Поскольку других источников средств для финансирования реформ нет и не будет.

А за год и долги подросли (и государства, и предприятий), и еще некоторое количество квалифицированных кадров уехало (да и оставшиеся не помолодели). И кредиты пустили на потребление, надеясь на их возврат будущими поколениями.

В экономике страны три главные проблемы - слишком малая экономика, неспособная обеспечить население нужным количеством рабочих мест, техническая и технологическая отсталость производств, неспособных обеспечить конкурентоспособность продукции, и слишком малый экспорт, неспособный с учетом импортоемкости потребления обеспечить среднюю зарплату, сравнимую с соседними странами. И за прошедший год к их решению страна никак не приблизилась. Причем все эти проблемы тесно связаны между собой. Увеличить производство и количество рабочих мест можно при малости нашего внутреннего рынка только за счет экспорта. Для экспорта необходимо производить конкурентоспособную продукцию, что без модернизации производств невозможно: уйдет либо цена, либо качество. Модернизация существенно сократит количество тех же рабочих мест. Кроме того, существенный рост экспорта без сервисно-сбытовых сетей сегодня просто невозможен.

Во всех этих направлениях нужны более чем существенные инвестиции. В разных вариантах Минэкономики их объем оценивало от $32 млрд. до $68 млрд. На этом фоне те кредиты в $2-3 млрд., за которые с таким энтузиазмом сражается наше правительство, просто ничего для экономики страны не решают. Как и любая межгосударственная помощь, которая не может быть большой.

Зато позволяют власти имитировать социально-политическую стабильность в стране. И держаться мертвой хваткой за свою убогую и отжившую «белорусскую модель», обеспечить более плавную и постепенную деградацию нашей экономики.

И чего ждем? Неужели иностранных инвесторов? Так ведь на тех условиях, которые желает наша власть, их нет и не будет.

Да, Лукашенко прав, когда говорит, что в мире достаточно денег, ищущих себе применения. Только Евросоюз, и только за 2016г. экспортировал капитала на 500 млрд. евро. Причем из года в год сокращая долю кредитования в экспорте капитала и наращивая долю прямых инвестиций. Получив, кстати, около $80 млрд. дивидендов и процентов. Посторонних к таким источникам доходов не допустят. Так что не случайно и на Белорусском инвестиционном форуме в сентябре, и на встрече в Люксембурге интерес к инвестициям в Беларусь был: все понимают, что в инвестициях наша страна нуждается сильно. И самые борзые спекулянты, предчувствуя возможность халявы, просто проверяли, насколько наше правительство созрело, чтобы ее им предоставить.

Но есть инвестиции стратегические и инвестиции портфельные. Стратегическому инвестору сегодня в Беларуси делать нечего: интеграция имеющихся белорусских предприятий в сложившиеся на Западе цепочки создания добавленной стоимости требует уж слишком больших инвестиций на их техперевооружение. С массой проблем в социальной и политической сферах.

А портфельный инвестор - это просто спекулянт, желающий подзаработать. Причем ориентирующийся на утверждение Тома Пикетти [прим.], что доход на капитал всегда выше предпринимательского дохода. Портфельному инвестору нужно предъявить для инвестирования успешно работающее предприятие с большим потенциалом роста. Тогда, возможно, он и закроет глаза на странности нашей судебной системы и бизнес-климата. А таких предприятий у нас очень мало.

Еще меньше надежд на Россию, где давно усвоили: проще импортировать из Беларуси идеи и кадры и формировать предприятия у себя, чем выстраивать отношения с нашей властью. Тем более что экономическую границу Россия на всякий случай поддерживает.

Пак Чжон Хи, творец подъема Кореи, говорил: «Небо помогает тому, кто сам себе помогает». Стартовать на пути вывода страны из кризиса должны мы сами и за свой счет. И только успех, пусть и небольшой, на этом пути позволит надеяться, что придет и помощь со стороны: в мире желающих разделить чужой успех всегда было достаточно. А вот чужую беду - далеко не всегда.

Но и для старта нужны инвестиции. И взять их внутри страны, при нашем общем отрицательном накоплении, можно только за счет потребления населения. А тут возникает ряд вопросов. Во-первых, кто гарантирует, что собранные за счет потребления населения ресурсы власть с толком потратит на вывод страны из кризиса, а не на дворцы-дожинки-чемпионаты? Пока в способности рационально инвестировать власть замечена не была.

Во-вторых, кто и в чьих интересах будет отбирать проекты для инвестирования? Не удалось еще человечеству решить проблему инвестирования в интересах людей вообще. Кто-то будет оплачивать этот «банкет», кто-то - получать от него профит. Кто? Сколько? Нет ответов.

В-третьих, и проектов-то нет. На молоке-деревообработке-производстве садовых домиков страну не вытащить.

Не готово правительство из того болота, в которое ее погрузила «белорусская модель». Не созрели.

Александр Обухович, «БелГазета»