Премьер Испании заявил о конце сепаратистского процесса в Каталонии 2.12.2017, 22:31

Мариано Рахой заявил, что законность была восстановлена, и доверие к власти начало восстанавливаться.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе. Об этом сообщает испанское издание El Mundo, пишет 112.ua.

"Процессу пришел конец", – отметил испанский премьер, добавив, что 155-я статья "функционирует нормально".

Мариано Рахой добавил, что "законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться".

"Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов", – подытожил Рахой.