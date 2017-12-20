«Приезжал перекупщик, предлагал $3,5 тысячи за место в очереди» 24 20.12.2017, 7:51

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Приключения белорусов, стоявших 18 дней на морозе ради дешевых квартир.

«Стояли за квартирой почти три недели, с первого декабря. Ради этого взяли с мужем отпуск, — рассказала Анастасия. Они в очереди 22-е. — Как выдержали на морозе? Неподалеку сняли посуточно квартиру, менялись с мужем через каждые два часа». Сегодня УКС Центрального района начал заключать договоры на долевое строительство жилья в доме по Выготского. Дольщикам, напомним, предложили 39 дешевых квартир по 620−770 долларов «за квадрат», пишет tut.by.

В этот раз УКС Центрального района предложил дольщикам 20 двухкомнатных и 19 однокомнатных квартир на всех этажах, кроме седьмого и четвертого. Тот, кто стоял под УКСом три недели, знает, ради чего: самая дешевая «однушка» обойдется всего в 26 тысяч долларов, «двушка» — в 37.

Сегодня на крыльце УКСа снова собралась толпа. Такое количество народа объяснилось просто: люди стоят семьями. Анастасия с мужем в очереди 22-е. Пара внимательно следит за теми, кто приближается к крыльцу, и за теми, кто уже вышел из здания.

— Все как-то быстро. Уже шестой человек вышел, — рассказала Анастасия. — Какую квартиру хотим? Да какая достанется, лишь бы построиться. Столько времени стояли!

Рядом в белых валенках топтался Виктор. Он все посматривал на крыльцо — там стояла его жена. Поговорить с ней не удалось: люди взяли крыльцо в плотное кольцо и не пускали даже журналистов, которые показывали удостоверения.

— Записался, все нормально! Спасибо! И вам удачи! — пробирался через толпу молодой мужчина и постоянно отвлекался на поздравления «коллег по цеху». Кто-то даже обнял его и поздравил. С головы у счастливчика сполз капюшон, открыл уставшее лицо. Рядом плакала жена.

— Не плачь, все же хорошо, у нас есть «двушка», — обнял ее супруг.

Пара рассказала, что стояли в живой очереди с первого декабря. И, как видим, не напрасно. Рассказывать о себе они не захотели.

За ними вышел молодой парень по имени Сергей. Он также стоял за квартирой с начала месяца, и сегодня взял аж две квартиры — «двушки» на первом и восьмом этажах. Себе и подруге.

— В здание запускают только по одному человеку — такой порядок. Я записался на две квартиры — для себя и подруги, она мне доверенность дала. В прошлый раз, когда вышла первая декларация, тут была такая неразбериха с этими очередями, что рассчитывать было не на что.

Парень рассказал, что сегодня утром приезжал перекупщик, провоцировал людей на драку. Но никто не поддался.

— Еще машина подъезжала, человек подзывал к себе и предлагал 3,5 тысячи за место в очереди. У него с собой уже и доверенность была. Но кто согласится отдать квартиру перекупщику, ради которой стоял на морозе 18 дней? Глупо на это рассчитывать. Мы, если честно, до сегодняшнего дня переживали, что все это может оказаться напрасным — ходили слухи, что отменят декларацию и все квартиры отдадут нуждающимся. Но ведь большинство из тех, кто тут стоял, и так числятся на очереди нуждающихся, просто льгот никаких не имеют. И то, что УКС по такой цене дает возможность строиться, — это благое дело.

Напомним, жилой дом № 2 по генплану на улице Выготского начали строить минувшим летом в августе. Сдачу планируют на март 2018 года. Дом панельный, девятиэтажный. В нем 132 квартиры: 75 однокомнатных и 57 двухкомнатных.

В первой проектной декларации квадратный метр стартовал от 610 долларов, теперь — от 620. Тем, кто сегодня записался, нужно будет рассчитаться за квартиру сразу, без рассрочки.