Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона 2 20.12.2017, 8:02

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Илон Маск

Твит могли видеть 16,7 млн подписчиков.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по ошибке опубликовал в Twitter свой номер телефона, твит могли увидеть все подписчики Маска (16,7 млн человек), но он его очень быстро удалил, сообщает Bloomberg.

Bloomberg удалось позвонить по номеру, который был в твите Маска. После гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из видеоигры God of War. «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение».

Агентство уточнило, что Маск собирался отправить сообщение Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, занимающейся разработкой технологий виртуальной реальности. «У тебя есть секунда поговорить? Мой номер...», — приводит Bloomberg твит Маска.

Ошибка Маска вызвала подозрения, что он, возможно, собирался пригласить Кармака в свою компанию или собирался обсудить возможное сотрудничество с Oculus. Помимо Tesla и SpaceX Маск возглавляет компании, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта OpenAI и Neuralink, а также строящую высокоскоростные тоннели The Boring Company.