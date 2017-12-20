«Все в шоке»: История бунта в гомельской школе 15 20.12.2017, 8:22

11,809

Противостояние родителей и нового директора набирает обороты.

В гомельской школе № 67, в которой родители и часть учителей требовали в начале ноября отставки директора Анны Мельниковой, снова неспокойно. Руководитель учебного заведения издала приказ об отмене поездки на престижный международный конкурс в Польшу с мотивировкой «нет средств», пишет tut.by.

Напомним, конфликт в СШ № 67 Гомеля случился еще в начале ноября. Некоторые учителя и родители, недовольные действиями только назначенного директора школы Анны Мельниковой, составили коллективное «Письмо недоверия» и отправили в вышестоящие инстанции, а также разместили в интернете петицию, в которой потребовали отставки директора.

В школе, где успешно развивают уже много лет эстетическое направление (в учебном заведении пять образцовых и один народный музыкальный коллектив), по мнению родителей, буквально за два месяца ухудшились условия для репетиций, искусственно сокращаются часы преподавания предметов эстетической направленности, детей лишают концертов и даже часы занятий в школьном бассейне сократили.

В ноябре на школьном собрании с участием представителей администрации Центрального района Гомеля и отдела образования родителям пообещали, что возникшие недопонимания и проблемы в скором времени разрешатся.

Но на днях стало известно, что конфликт разгорается с новой силой. Участие в уже традиционном для учащихся школы № 67 конкурсе в Польше под угрозой срыва.

— В сентябре, как всегда, был создан календарный план участия в конкурсах. В нем были прописаны все конкурсы, в которых мы хотим принимать участие, в том числе конкурсы в Питере и Польше. От организаторов нам пришли приглашения. Мы стали готовиться. На совещании в райисполкоме было сказано устно, что средства на конкурс определены. 7−8 декабря родители заплатили за визы и страховки. А в понедельник 11 декабря нам сообщают, что есть приказ, еще от 8-го числа, в котором сказано, что поездка не состоится ввиду отсутствия бюджетных и внебюджетных средств. Все в шоке, — возмущены родители. Сегодня они собрались в школе, чтобы обсудить с директором сложившуюся ситуацию, однако руководитель не пришла, выяснилось, что сейчас она находится на больничном. И. о. уехала в райисполком на совещание.

— Все годы на конкурсы дети ездили за счет родителей, а учителям школа оплачивала командировку из внебюджетных средств. И всегда деньги на это находились, а теперь их почему-то вдруг не стало, — недоумевают родители.

Они уже разослали письма в облисполком, райисполком, отдел образования. Но ответ, согласно закону, придет в течение 10 дней, а вопрос нужно решать срочно. Конкурс состоится 2 января. Деньги за участие организаторам нужно успеть перечислить до 21 декабря (потом в Европе начинаются рождественские каникулы).

Всего, по подсчетам родителей в прошлые годы, на питание и проживание необходимо 250 евро на каждого из 15 учителей, которые должны сопровождать в поездке детей. Этих денег у школы, согласно содержащейся в приказе информации, нет. А без взрослых школьники поехать на конкурс не смогут.

— Эти 15 педагогов не только сопровождают детей, но еще и отвечают за инструменты, настраивают их, аккомпанируют. В оркестре есть домры, ударная установка, гитары и другие инструменты, каждый педагог отвечает за своего ученика и свой инструмент, — объясняет мама ученика.

Кстати, в начале декабря коллектив школьных музыкантов привез из Санкт-Петербурга диплом лауреата первой степени и призовые 50 тысяч рублей.

— Все прекрасно знают, что для музыкантов значат эти конкурсы, и мы не можем детям, которые столько ждали этой поездки, вдруг взять и сказать, что она отменяется. Они репетировали с начала года каждую субботу и по вечерам приходили. Поэтому мы приняли решение в любом случае ехать за свои деньги и в счет трудового отпуска. Но после этого будем писать заявление в прокуратуру, чтобы там нам разъяснили, куда из школы исчезли деньги. Потому что здесь нам никто этого объяснить не может, — пообещали учителя.

В администрации Центрального района сообщили, что о проблеме знают и держат ее на контроле.

— Сегодня этот и другие вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, обсуждаются у нас едва ли не ежедневно. Конечно, стараемся решить все в интересах детей. Ведь все прекрасно понимают, что значат для них эти конкурсы. С другой стороны, вот вы часто от своей организации ездите на международные конкурсы? Участие в таких мероприятиях и поездках очень накладно для любой бюджетной организации, тем более школы, — объясняет заместитель главы района Ольга Доценко.

— Но ведь родители утверждают, что раньше ездили на все конкурсы беспрепятственно и деньги находились.

— Число конкурсов постоянно растет. В итоге только в этом году школьные коллективы приняли участие в пяти международных конкурсах. Это, безусловно, хорошо и почетно и для школы, и для города. Дети в этом учебном заведении действительно очень талантливые, и мы ими гордимся.

— Возможно, к проблеме могли бы подключиться городские власти, спонсоры, меценаты. Ведь это небольшие деньги?

— И эти вопросы прорабатываются. Не могу сейчас сказать результат, но мы их обсуждаем.