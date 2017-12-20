И тут Путин сделал большие глаза Дмитрий Гудков, obozrevatel.com

20.12.2017, 8:32

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Дмитрий Гудков

Президент россиян, как настоящий «гений», и законы подписывает в беспамятстве.

Вот, что я, оказывается, не знал, не посмотрев путинскую конференцию: президент России не подозревает о существовании статьи УК 138.1 — про «шпионскую технику», «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

К нему обратилась «Раша Тудэй» в связи с абсурдной историей о преследовании фермера, купившего трекер для отслеживания местоположения теленка — и Путин сделал большие глаза. «А что, у нас такой закон есть? Первый раз слышу». Президент россиян, как настоящий гений, и законы подписывает в беспамятстве. Там подмахнет, тут закорючку оставит — бывает, знаете ли.

Между тем я говорил об этой статье еще в марте 2016 года в связи с делом против Натальи Пелевиной, когда у нее нашли (о ужас!) ручку со встроенной камерой. Потом такую ручку нашли у Руслана Соколовского, а сколько было менее громких историй — и не описать.

В 2016 году я как раз публиковал статистику Верховного суда: просто повторю свой тогдашний текст.

«В 2012 году осуждено 72 человека.

В 2013 – 152.

В 2014 – 212.

То есть следователи и прокуроры постепенно освоились: заработали те самые ловушки на «Почте России», когда вы заказываете сувенир из Китая, а вас уже встречают следователи.

Дальше – больше. Если раньше реальных сроков по 138.1 не давали, то в 2014 году было три первых реально осужденных. Увеличивается и число штрафов: со 108 до 162. Растет и число ограничений свободы: с 9 до 14.

И самое важное: в 2014 году 51 такое «преступление» не являлось «оконченным», то есть никакой съемки-записи в итоге не было. Та самая ручка на почте. В 2012 году при этом «неоконченных» не было».

К сожалению, я так и не успел довести до конца законопроект об отмене пресловутой 138.1: одного меня на все дыры в законодательстве в те месяцы в Думе не хватило.

Ну а нынешние депутаты озабочены совсем другими проблемами — как бы еще что закрыть, заколотить, запретить и пролоббировать за скромную плату.

И — готов поспорить — если через год Путина спросят о все той же 138.1, он сделает большие глаза: «Как, у нас есть такая статья в УК? Первый раз слышу».

Дмитрий Гудков, obozrevatel.com