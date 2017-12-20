Биткоин за сутки «похудел» до $17 тысяч 5 20.12.2017, 8:34

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Курс биткоина резко снизился на 10,5%.

По последним данным, его стоимость составляет 17 051 долларов, сообщает портал CoinMarketCap.

По данным на 7.00 по минскому времени, биткоин упал до 17 тысяч долларов. При этом 17 декабря криптовалюта установила исторический максимум, преодолев отметку в 20 тысяч долларов.

По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 285,66 миллиарда долларов.

Напомним, в Беларуси сейчас решается вопрос о возбуждении первого в истории страны уголовного дела за кражу биткоина. К правоохранителям обратился директор минской фирмы, который рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов. Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел.