Видеофакт: Центр Бреста перекрыли из-за гранаты 1 20.12.2017, 8:43

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Гранату обнаружили на перекрестке улиц Машерова и 17-го Сентября.

В районе остановки «Спортшкола» во вторник 19 декабря около 17.00 оцепили территорию, перекрыли подходы к ней. Представители милиции направляли людей в другую сторону. Из соседнего дома эвакуировали 6 человек, рассказали «БГ» в УВД Брестского облисполкома. Сообщалась, что обнаружен взрывоопасный предмет.

На остановке стояли троллейбусы. Рядом — машины скорой, МЧС, ГАИ.

Около 17.15 оцепление стали снимать. Опасной находкой оказалась учебная граната.