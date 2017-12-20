Видеофакт: Центр Бреста перекрыли из-за гранаты

Видеофакт: Центр Бреста перекрыли из-за гранаты1
- 20.12.2017, 8:43
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Гранату обнаружили на перекрестке улиц Машерова и 17-го Сентября.
В районе остановки «Спортшкола» во вторник 19 декабря около 17.00 оцепили территорию, перекрыли подходы к ней. Представители милиции направляли людей в другую сторону. Из соседнего дома эвакуировали 6 человек, рассказали «БГ» в УВД Брестского облисполкома. Сообщалась, что обнаружен взрывоопасный предмет.
На остановке стояли троллейбусы. Рядом — машины скорой, МЧС, ГАИ.
Около 17.15 оцепление стали снимать. Опасной находкой оказалась учебная граната.