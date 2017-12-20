«По 16 автобусов в день»: Белорусы едут в Литву за праздничными скидками 1 20.12.2017, 8:52

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В торговых центрах Литвы происходит настоящая рождественская «лихорадка».

«Если вы не откладываете покупку подарков на последние дни, то, наверное, заметили, что в последнее время подъехать к крупным ТЦ и оставить рядом с ними машину сложно», пишет delfi.lt.

«Торговцы признают, что растущие с начала декабря продажи понемногу достигают пика в середине месяца и в последние выходные перед большими праздниками. Если жители Литвы ездят за покупками в Польшу и Латвию, то к нам приезжают покупатели из Беларуси», - отмечает издание.

Председатель правления компании Akropolis group, которой принадлежат ТЦ Akropolis в крупных городах, Сауле Забулёните сказала, что результаты праздничной торговли радуют.

«По сравнению с декабрем прошлого года, потоки покупателей в этом году в вильнюсском, клайпедском и шауляйском Akropolis увеличились на 4%», – сказала она.

По словам Забулёните, в этом году покупателей привлекают не только самым хорошим выбором товаров и ценами, но и праздничным настроением: «Мы видим, что эти усилия дали результат – приезжает все больше покупателей и из Литвы, и из соседних стран. К примеру, в одну декабрьскую субботу мы насчитали 16 автобусов из Беларуси, много иностранцев приезжает и на личных авто».

Директор вильнюсского ТЦ Ozas Инга Навицкайте сказала, что рада рождественской торговлей: «Уже с начала декабря ощущается большая активность покупателей. Значительно поток покупателей увеличивается за несколько дней или за неделю до Рождества. Уже в эти выходные ожидаем прибытия вильнюсцев и гостей города. Кроме того, в декабрьские выходные приезжает много семей, которые приезжают в наш ТЦ ради традиционно красивых декораций, развлечений для всей семьи».

По словам директора, обычно в декабре, по сравнению с другими месяцами года, число покупателей в ТЦ Ozаs увеличивается на 20–30%. Глава ТЦ Europa Раса Вилейките рассказала, что число покупателей растет с конца ноября, после распродаж во время «черной пятницы».

«Несмотря на то, что в Литве люди начинают раньше заботиться о рождественских подарках, немало покупателей спешит сделать это в последние дни. В этом году мы приглашаем посетить не только магазины, но и рождественскую ярмарку – она находится на втором этаже», – сказала Вилейките, заметив, что в декабре этого года поток покупателей увеличился на 4%, по сравнению с декабрем 2016 г.

Глава компании Baltic RED, которая управляет каунасским ТЦ Megа Раса Вишняускене также заметила, что привычки покупателей не меняются: «Тенденции не меняются уже около 10 лет. В нашем ТЦ пик посетителей приходится на 15 декабря и длиться до Рождества. Потоки посетителей в это время увеличиваются на треть (30%), продажи – на 40%. Корзина покупателей в этом году увеличилась на 7%».

По данным Департамента статистики, в начале этого года в Литве было 2 841 000 жителей. В ноябре осталось 2 810 900. За товары и услуги жители Литвы в декабре заплатили в среднем на 4,4% больше (такой была годовая инфляция). За 10 месяцев этого года оборот розничной торговли был на 4,6% больше, чем в тот же период прошлого года.