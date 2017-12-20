Николай Статкевич: Нам не стыдно будет смотреть в глаза своим детям 2 20.12.2017, 9:07

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19 декабря - седьмая годовщина акции протеста против фальсификаций во время президентских выборов-2010.

О прошедших событиях и сегодняшней ситуации в стране сайту palitviazni.info рассказывает бывший политзаключенный, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, который был освобожден 22 августа 2015 года после почти пятилетнего заключения.

«19 декабря для меня - это большая дата, - говорит политик. - Это была не просто акция протеста, а Восстание Достоинства...»

Напомним, что 19 декабря 2010 года во время президентских выборов в Беларуси состоялась наиболее массовая за последние годы акция протеста против фальсификации результатов выборов и жестокий разгон этого протеста властями. Были избиты и задержаны сотни людей, в том числе 5 кандидатов в президенты.

- 19 декабря для меня - это большая дата, - говорит Николай Статкевич. - Это была не просто акция протеста, а Восстание Достоинства, которое имеет большое значение в формировании нашей нации. Белорусы 19 декабря 2010 года, пусть и с определенными потерями свободы и здоровья, но показали себя. Бесконтрольная власть имеет тенденцию захватывать все новые и новые территории, забирать у людей больше свободы. Если ее не остановить, то мы можем дойти до уровня Северной Кореи. И если бы не было уличного сопротивления, то, пожалуй, белорусы уже ходили бы строем. Но семь лет назад люди остановили власть, показали, что с ними так нельзя поступать. Власть отомстила, но все-таки она боится людей и учитывает их протестные настроения.

После декабрьских событий пять лет оппозиция ни одного митинга в центре Минска не провела, однако мы эту тенденцию затем изменили. И посмотрите на тот же «Марш достоинства». Мы знали, что власти до 1 октября собирались вновь возобновить действие декрета о «тунеядцах». Объявили марш, и документ не был принят. Значит - реагируют. Стоило только организатором сказать, что мы поднимаем тему об убийстве солдата в Печах, как власть также мгновенно изменила риторику. Начали расследовать дело, искать виновных... Поэтому власти боятся публичных акций.

А для меня главное, что это были действия достоинства. Это события, которые создают нацию, которая консолидируется вокруг поступков и действий. Люди, которые вышли 19 декабря на мирную акцию, показали это. Участники акции показали свои мужественные действия. И заставили себя уважать.

- Какие отрицательные последствия имели те события?

- К сожалению, многие из тех, кто претендовал на лидерство в оппозиции, оказавшись один на один с машиной подавления, сломались. У них не хватило сил противостоять системе. Они либо публично пошли на сотрудничество с властями, предав тем людей, которые вышли по их призыву на улицу, либо сделали это тихо. Я не имею в виду молодежь, а говорю о некоторых руководителях оппозиционных структур, которые, как уже говорил, за пять лет не провели ни одной акции в центре Минска. Походы на Бангалор демонстрируют не достоинство, а трусость организаторов.

- Во время пребывания в колонии вы чувствовали кампанию солидарности на свободе?

- После Площади-2010 мы получили сочувствие европейских народов, нас признали своими. Была большая кампания солидарности, мы вызвали своими действиями уважение народов.

События семилетней давности очень важные. Тем, кто был на площади, не стыдно будет смотреть в глаза своим детям. Они могут сказать: «Мы боролись. Только силы были неравны».