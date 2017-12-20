Восемь очень богатых людей, которые уверены, что высшее образование не нужно 7 20.12.2017, 9:22

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Основать крупный прибыльный бизнес можно и без диплома.

А бывает и так, что диплом есть, но совсем не пригодился. Иногда это вообще не проблема. Вот высказывания людей, которые считают, что высшее образование сильно переоценивают, пишет издание mel.fm.

1. «Меня раздражает, насколько много времени и средств уходит на получение диплома»

Предприниматель Ричард Бренсон бросил школу в 16 лет. У него были плохие оценки, и ему было сложно учиться из-за дислексии. Но это не помешало бизнесмену создать огромную корпорацию Virgin Group и стать одним из богатейших людей Великобритании.

В своей книге «Бизнес в стиле Virgin. Чему вас не научат в бизнес-школе» он предлагает сократить время обучения в вузах как минимум на год. Бренсон считает, что это позволит молодым людям быстрее начать работать и получать практические навыки. Современные университеты он называет «складами студентов». Бизнесмен пишет: «Позвольте еще раз напомнить, что я не эксперт в этом вопросе, но как прагматик не вижу причин, по которым привычные 100 недель обучения, которые сегодня распределены на три-четыре года, нельзя превратить в 80 недель, распределенные на два или три года, в зависимости от желания студента».

2. «Если бы я хотел убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов»

Образование Генри Форда ограничилось церковной школой, и до конца жизни он писал с ошибками. Но за это время он создал компанию Ford Motor Company с автомобильными заводами по всему миру и стал автором 161 патента. Бизнесмен не считал свои пробелы в знаниях пороком и даже подал в суд на одну чикагскую газету, которая назвала его «невежественным». Этот случай описывается в книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». На суде адвокат газеты попытался задеть Генри Форда, задав вопрос: «Сколько солдат было послано Великобританией в Америку, чтобы подавить восстание 1776 года?». Бизнесмен не знал ответа, но все же не растерялся и сказал: «Я не знаю, сколько именно солдат было послано, но уверен, что домой вернулось значительно меньше».

По мнению Генри Форда, главная задача человека — научиться пользоваться своим собственным умом, а не слепо полагаться на учебники. Он говорил: «Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются». А вот как он отзывается о людях с высшим образованием в своей книге «Моя жизнь, мои достижения»: «Если бы я хотел убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты так и не смогли бы приступить к работе».

3. «Высшее образование — это мыльный пузырь»

Ни школ, ни университетов Тиль не бросал, что не мешает ему критически отзываться о высшем образовании. Он считает, что большого успеха в жизни можно добиться и без диплома университета. Чтобы доказать эту мысль, он создал проект «Братство Тиля». Каждый год фонд отбирает несколько десятков студентов, которые готовы бросить учебу и запустить свой стартап, и дает им по 100 тысяч долларов. В течение двух лет фонд помогает молодым бизнесменам — знакомит их с инвесторами и помогает развивать проект.

По мнению бизнесмена, лучше решать реальные задачи, чем гнаться за престижным образованием. Тем более, что молодым людям (особенно в Америке) еще долгое время после окончания университета приходится выплачивать большие кредиты за образование. Тиль сравнивает сегодняшний институт высшего образования с положением церкви в Средневековье: «Люди набирают большие долги, покупая своего рода индульгенции и платят за надежду на спасение, которую олицетворяет диплом».

4. «Диплом — очень коварная вещь»

Первый долларовый миллиардер в истории человечества не считал высшее образование залогом успеха. Сам он так и не получил диплом. После школы Рокфеллер поступил в колледж Кливленда, где учили бухгалтерскому делу, но потом решил, что ему хватит и трехмесячных курсов. После них он устроился помощником бухгалтера, дорос до бухгалтера и в итоге вложил накопленные деньги в собственный бизнес.

Рокфеллер подчеркивает, что диплом — только старт для карьеры, а не средство для получения большой прибыли. Ведь никто не будет ценить специалиста только за диплом. Чтобы стать профессионалом, нужно ставить себе цели и упорно трудиться, получая практический опыт. Рокфеллер говорит, что «диплом создает иллюзию, что у тебя вообще нет проблем. Внушая тебе ложное чувство превосходства над людьми без высшего образования и лишая чувства реальности. Начинает казаться, что все получается, что завтра ты пойдешь в гору и сможешь решить любую проблему, но это только иллюзия».

5. «Я не знал, что я хочу делать в своей жизни, и не понимал, как университет поможет мне это осознать»

Стива Джобса воспитывали приемные родители. Одним из условий усыновления было обещание отдать мальчика в колледж для того, чтобы он смог получить высшее образование. Поэтому после школы всемирно известный предприниматель попытался получить образование в частном гуманитарном университете Reed College, но через шесть месяцев обучения бросил его. В своей речи перед выпускниками Стэндфорского университета он объяснил это двумя причинами. Во-первых, плата за университет была очень большой, и почти все сбережения его родителей уходили на оплату обучения. Во-вторых, через несколько месяцев он понял, что в учебе нет никакого смысла.

Стив Джобс не знал, чем хотел заниматься, и университет не помогал ему это понять. Правда, некоторые предметы, например, каллиграфия, все же вызывали у него интерес, и еще год после отчисления он с разрешения деканата ходил на творческие занятия. «Тогда мне от этого было не по себе, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из самых лучших решений в моей жизни», — говорил Стив Джобс на своем выступлении перед студентами Стэнфорда.

6. «Мой университет — это моя профессия»

Предприниматель родился в очень бедной семье, которая жила в испанской деревне с населением 60 человек. Кроме него в семье было еще три ребенка, и родителям было трудно обеспечить их всем необходимым. Однажды в продуктовом магазине 13-летний Амансио Ортега услышал, как продавец отказывает давать продукты в долг его матери. Гордого мальчика так задел этот случай, что он решил во что бы то ни стало добиться успеха и стать богатым человеком. В 13 лет будущий миллиардер начал работать мальчиком на побегушках в магазине-ателье, а уже через четыре года основал свою первую компанию. У Амансио Ортега не было времени на получение образования, но он стал одним из самых влиятельных людей в мире и какое-то время даже занимал первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты.

7. «Лучшее образование, которое вы можете получить, — это инвестиции в себя. Но речь идет не о колледже или университете».

В 2010 году Уоррен Баффет отдал 37 миллиардов долларов пяти благотворительным фондам, что сделало его крупнейшим благотворителем в истории человечества. Это не помешало ему в 2017 году занять вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Так же как и Питер Тиль, Уоррен Баффет не бросал университетов, но считает, что высшее образование нужно не всем. На встрече с американскими студентами в ответ на вопрос про пузырь образовательных кредитов (в Америке большая доля кредитов приходится на образование) инвестор сказал, что он даже не знает, где находятся его дипломы — они ему ни разу не пригодились. Единственной стоящей инвестицей он называет курсы по ораторскому мастерству, которые он прошел у Дейла Карнеги за 100 долларов. Более того, ни один из трех детей Уоррена Баффета не получил высшего образования. Инвестор говорит: «Вы должны все время спрашивать себя: „Имеет ли это для меня какую-то ценность?“. Лично я учился в университете, чтобы оправдать ожидания моих родителей».

8. «Хорошее образование — это преимущество в бизнесе, но не гарантия успеха»

В девять месяцев Ларри Эллисон переболел пневмонией, и тогда его биологическая мать захотела отдать ребенка на воспитание родственникам, решив, что сама не сможет хорошо о нем заботиться. С этого момента Ларри Эллисон стал жить в приемной семье, окончил школу и даже поступил в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне. Но после двух лет обучения ему пришлось уйти из университета из-за смерти приемной матери. Второй раз получить высшее образование Ларри Эллисон попробовал в Чикагском университете, но проучился там всего семестр и решил переехать в Калифорнию для того, чтобы построить карьеру.

Прежде чем создать свою компанию, он успел поработать даже на ЦРУ (и там никого не смутило отсутствие диплома). А потом Ларри Эллисон построил Oracle — вторую после Microsoft по величине доходов корпорацию, которая занимается производством программного обеспечения. Сегодня в ней работает около 120 тысяч сотрудников в 145 странах мира.