Советские мифы о «бедной жизни» на Западе 1 Максим Мирович

20.12.2017, 9:45

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Как пропаганда использовала фотографии Джона Леннона.

Друзья, вероятно в комментариях к публикациям про жизнь в СССР (в моем блоге и других) вы часто видели вот это фото, которое я поставил в виде заглавного в сегодняшнем посте. Фотоснимок называется "Джон Леннон на кухне у Пола Маккартни", и с помощью него фанаты СССР как бы хотят показать, что жизнь в послевоенной Англии была еще более нищей, чем в Союзе — мол посмотрите, какая кухонька плохая, Маккартни всю жизнь жил в аналоге советской хрущевки! Или того хуже — может даже в гостинке.

На самом деле — это один сплошной миф. Фото действительно сделано на кухне у Маккартни, но реальная действительность очень отличается от того, как подают этот снимок фанаты СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа о "бедной жизни в Англии".

02. Начнм с того, что представляет из себя само жилище Пола Маккартни, в котором он прожил с середины 1950-х по середину 1960-х годов. Судя по черно-белой фотке кухни, которая гуляет по интернетам, можно предположить, что это какая-то хрущевка или того того хуже — гостинка. Но на самом деле это довольно большой двухэтажный кирпичный дом, вот так он выглядел во времена детства и юности Пола:

03. А вот так дом выглядит сейчас. Он практически не изменился, так как имеет музейный статус. Посмотрите, вы можете назвать это "хрущевкой"? Это относительно немаленький отдельный кирпичный дом с множеством комнат и собственным садом у входа — даже по современным меркам это вполне тянет на элитное жилье.

04. Еще одна современная фотка дома. По размеру здание напоминает одну из серий послевоенных минских домов, которые строили, к примеру, в конце сороковых годов в минском поселке Тракторного завода — строили силами заводских рабочих, которые после смены на заводе должны были отпахать еще и на стройке.

Так вот, в СССР в одноподъездном доме такого типа было как минимум ВОСЕМЬ квартир (по четыре на этаже), в каждую из которых заселялось по несколько семей — в 45-метровые "двушки" в минском тракторном селили две семьи, по семье в каждую комнату. А в доме Маккартни жила одна семья, и у них был свой сад. Чувствуете разницу?

05. Фото снаружи дома. Обратите внимание, насколько аккуратная и красивая кирпичная кладка, какие качественные швы. Ни в одном советском массовом доме я не видел таких. Правда, если найдете — пришлите фото посмотреть.

06. Давайте теперь заглянем внутрь дома. На первом этаже есть довольно просторная гостиная — в ней нет спальных мест, а есть только зоны для отдыха — потому что в доме много спален. В СССР здесь стояли бы 2-3 кровати для того, чтобы в комнате можно было еще и спать (из-за нехватки площади). На стенах приличные обои и занавески, в доме есть камин и телевизор (недостижимая роскошь в СССР конца 1950-х). Кресла и диваны, кстати, тоже весьма хорошие даже по современным меркам.

07. Одна из спален в доме. Судя по одиночной кровати — предназначалась для одного человека — не исключено, что в ней спал сам Пол. Комната не слишком большая (метров 9-10 на вид), но зато отдельная. Вы много знаете историй из пятидесятых годов в СССР про то, как каждый член семьи жил в отдельной комнате? Я нет.

08. А вот та самая пресловутая кухня. Согласитесь, что на цветном фото все выглядит гораздо приличнее. В те годы, особенно в относительно болших домах и квартирах, кухня воспринималась как утилитарное помещение и не было предназначено для приема пищи (для этого была отдельная комната — столовая), и поэтому обставлялась утилитарно и просто. Тем не менее, обращают на себя внимание два крана (а это значит, что в пятидесятые годы в этом частном доме уже была горячая вода), довольно приличная газовая плита с духовкой и стиральная машина (!). Вы много знаете советских семей, имевших в пятидесятые годы стиралку? Советские граждане тех лет с удивлением читали рассказы о том, что есть такая чудо-машина холодильник, "которая работает электричеством".

Как видите, действительная жизнь семьи Пола Маккартни сильно отличалась от того, какой ее пытаются представить лишь по одной нечеткой фотографии кухни. А самое главное это то, что в Англии любой человек имел возможность стать богатым и знаменитым и еще в разы улучшить свои жилищные условия — как это, собственно, и произошло с Полом Маккартни.

Максим Мирович, livejournal.com