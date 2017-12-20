Тадеуш Кондрусевич: У нас уже и 80% Ветхого Завета переведены на белорусский 1 20.12.2017, 9:52

ТАДЕУШ КОНДРУСЕВИЧ

Издание Нового Завета по-белорусски - значительное событие для Католического Костела.

Ветхий Завет переведен на белорусский язык на 80%. Между тем, издание Нового Завета на белорусском языке Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал одним из главных событий года для Католического Костела в Беларуси, сообщает racyja.com.

«Мы работали 15 лет над изданием этой книги перевода. Скажу больше, у нас уже 80% Ветхого Завета переведено. Постараемся, чтобы была на современном белорусском языке вся Библия. Этим самым мы чтим память нашего первопечатника Франциска Скорины», - заявил архипастырь.