Корпорация «кошелек Путина» 20.12.2017, 9:59

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Юрий Ковальчук

Кто живет в элитном поселке Ленинградской области, где справляла свадьбу «дочь Путина» Катерина Тихонова?

В Ленинградской области, неподалеку от горнолыжного курорта "Игора", где по данным агентства Reuters справляли свадьбу дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и бизнесмен Кирилл Шамалов, есть территория, застроенная несколькими десятками коттеджей и домов. Все они принадлежат некоммерческому партнерству с незамысловатым названием "Корпоративный поселок". В новом расследовании антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" утверждается, что конечными собственниками поселка являются братья Ковальчуки, давние друзья и бизнес-партнеры Владимира Путина, младший из которых, Юрий, является совладельцем банка "Россия", а старший, Михаил, занимается наукой и является президентом Курчатовского института, сообщает svoboda.org.

Реальное назначение "Корпоративного поселка", утверждают авторы расследования, полностью соответствует своему названию: здесь, если верить данным Росреестра, живут многие известные и не очень люди, представляющие бизнес-интересы братьев Ковальчуков в самых разных сферах, а также высокопоставленные чиновники и представители силовых структур, инкорпорированные туда, как считает "Муниципальный сканер", для защиты интересов Ковальчуков.

"Муниципальный сканер" не первый год активно ищет с помощью открытых источников имущество людей, входящих в ближний круг Путина: "королей госзаказа" Аркадия и Бориса Ротенбергов, "кошелька Путина" Петра Колбина, Геннадия Тимченко, Николая Шамалова и других. В 2017 году благодаря расследованиям "Сканера" удалось узнать, например, что в собственность Ковальчуков фактически перешла крымская вилла бывшего украинского президента Виктора Януковича, а также выйти на след роскошной яхты, четвертой в парке морских и речных судов, которыми, вероятно, пользуется российский президент. Чем же интересен для понимания масштабов бизнес-империи друзей Путина сравнительно скромный "Корпоративный поселок" в Ленинградской области? О новом расследовании рассказывает один из его авторов Михаил Маглов:

– Горнолыжный курорт "Игора" уже не раз попадал в поле зрения журналистов, политических активистов, которые ищут активы ближайшего окружения Владимира Путина. Что нового удалось узнать о нем вам?

– С помощью спутниковых снимков нам удалось обнаружить, что рядом с курортом "Игора" примерно с 2013 года начал расти коттеджный поселок с основательными домами. Мы решили изучить, что же это за поселок, учитывая, что обычные дачные кооперативы находятся немного в другой стороне от горнолыжного курорта. Решили посмотреть, кто является владельцами этой недвижимости, и выяснили, что застройкой этого поселка занималось некоммерческое партнерство, которое так и называется – "Корпоративный поселок". Принадлежит оно одному из сотрудников компании "АБР Менеджмент". "АБР Менеджмент" – это компания Банка России, которая занимается управлением разными проектами братьев Ковальчуков. Мы стали внимательно изучать информацию и обнаружили, что это действительно по сути корпоративный поселок сотрудников Ковальчуков и их бизнес-партнеров, людей, которые входят в их зону влияния.

Владимир Путин награждает президента Курчатовского института Михаила Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, 22 сентября 2016 года

Мы обнаружили, что собственники в этом поселке делятся на несколько видов. Первые – это, скорее, "ближние партнеры" Ковальчуков. Среди них, например, Таймураз Боллоев, выходец из пивоваренного завода "Балтика", который давно входит в группу Ковальчуков. В 2009–11 годах он возглавлял "Олимпстрой", но как только появились уголовные дела в связи с хищениями денег на сочинской Олимпиаде, Боллоев был оттуда выведен.

Вторая категория – это члены семей топ-менеджмента "Газпрома" (структуры Юрия Ковальчука, в том числе банк "Россия", известны тем, что на очень выгодных условиях приобрели несколько самых прибыльных активов газовой монополии, например страховую компанию "Согаз" и пенсионный фонд "Газфонд". – Прим. РС). В "Корпоративном поселке" владеет домом Сергей Фокин, сын Георгия Фокина, директора компании "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург". Сергей Фокин был трудоустроен, как выяснилось, в Министерство обороны, и именно вместе с Сергеем Фокиным Владимир Путин спускался в том самом батискафе на дно Черного моря в целях изучения подводной жизни.

Путин спускается на дно Черного моря в батискафе вместе с Сергеем Фокиным

Также среди "газпромовских" обладателей недвижимости в поселке есть Анастасия Левченкова, которая является дочерью Михаила Левченкова, директора "Газпром инвеста".

Еще одна группа людей, являющихся собственниками домов и участков в этом поселке, это непосредственно сотрудники "АБР Менеджмента", на которых оформляются некоторые активы. Среди них, например, Павел Зайцев. Павла Зайцева мы знаем из предыдущего нашего расследования, когда мы выяснили, что так называемое "крымское Межигорье", вилла бывшего украинского президента Януковича на мысе Айя, была продана семьей Януковичей компаниям, которые принадлежат ему и им же управляются. Правда, принадлежат они Зайцеву абсолютно номинально. Более того, этот человек является также соучредителем некоммерческого партнерства "Возрождение морских традиций", а именно этому партнерству, как мы тоже выяснили ранее, принадлежит яхта "Шеллест" стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Судя по общедоступным фотографиям, "Шеллест" часто швартуется вместе с яхтой "Олимпия", которую еще Борис Немцов в своем докладе обозначал как "яхту Путина".

Яхта модели 46Steel постройки итальянской верфи Sanlorenzo – такая же, как яхта "Шеллест", предположительно, используемая в числе прочих Владимиром Путиным

Еще один немаловажный житель этого поселка – это семья Клебановых. Это непосредственно Илья Клебанов, многолетний представитель Путина в Северо-Западном округе, а позже – председатель совета директоров "Совкомфлота", которому формально и принадлежит яхта "Олимпия". Рядом с ним живет его племянник Андрей Клебанов, резидент Великобритании, который именно там и ведет свой непосредственный бизнес. Что нас удивило, так это то, что в этом поселке есть люди, которые были связаны с Ковальчуками, но были инкорпорированы не только в "Газпром", но и в силовые структуры.

Например, Дмитрий Ялов, бывший руководитель проектов Фонда Ковальчуков "Центр стратегических разработок" и бывший заместитель начальника отдела Аппарата Правительства РФ, который сейчас является вице-губернатором Ленинградской области. Или Татьяна Яковлева, которая является помощником прокурора Санкт-Петербурга. Или Павел Алексеевич Волгин, полный тезка руководителя Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны.

Татьяна Яковлева

Также среди обладателей недвижимости и участков в "Корпоративном поселке" есть сотрудники полномочного представительства президента в Северо-Западном федеральном округе. В общем, это группа людей, непосредственно связанных с бизнесом Ковальчуков, обслуживающих их или являющихся их представителями в разных ведомствах.

– Это похоже на легендарный кооператив "Озеро"?

– Я бы не назвал это кооперативом "Озеро", потому что из кооператива "Озеро" все вышли в миллиардеры, а здесь скорее все-таки речь идет о сотрудниках, которые непосредственно работают именно на эту финансовую группу. За прошедший год имена Ковальчуков и этих людей всплывали не раз – в расследованиях телеканала "Дождь", в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в расследованиях РБК, в расследованиях "Собеседника". Если собрать воедино всю эту картину, мы увидим, что это фактически один большой "кошелек": на разных людей, как рядовых, так и не очень, записаны компании, которым принадлежат определенные активы. Мы их можем перечислить. Во-первых, собственно, это сам курорт "Игора". Во-вторых, это вилла на мысе Айя, которая, по нашим сведениям, строится именно для использования Владимиром Путиным.

Недостроенная вилла Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму

В-третьих, это земля для постройки рядом с официальной резиденцией Путина "Ужин" на Валдае. Это так называемая резиденция у "дачи Винтера" в Карелии. Это "дом рыбака" в Лахдепохья, в Карелии, еще одна предполагаемая резиденция Путина, про которую рассказывал телеканал "Дождь". А также яхты, другая недвижимость и так далее. Это очень разветвленная и сложная структура, но по сути в ней участвуют одни и те же люди. Мы видим, что абсолютно разные источники при разных расследованиях сообщают о том, что те или иные активы используются Владимиром Путиным. Судя по всему, эта структура Ковальчуков, "АБР Менеджмент", и непосредственно ее сотрудники являются по сути одним "кошельком" Владимира Путина. Это очень важные люди. И это отчасти подтверждается тем, что правительство недавно разрешило госкомпаниям скрывать информацию о поставщиках, получающих госконтракты. В связи с западными санкциями власти хотят тем самым обезопасить некоторых своих партнеров, убрав госконтракты из общественного пространства. Эта мера коснется Министерства обороны, Службы внешней разведки, ФСБ – это еще можно понять, но среди прочего ей смогут также воспользоваться такие компании, как банк "Россия", "АБР Менеджмент", ключевые менеджеры братьев Ковальчуков. Это люди, которые держат деньги.

– В уходящем году "Муниципальный сканер" опубликовал несколько расследований об активах ближайшего круга российского президента. Можно ли говорить о том, что мы уже примерно представляем себе всю картину, начиная от имущества, принадлежащего через посредников самому Путину, и кончая его окружением, вплоть до второго-третьего ряда?

– Я думаю, на самом деле мы еще даже не видим всю вершину этого айсберга. В большинстве случаев мы видим российские юридические лица и те активы, которые всплывают просто с помощью поиска в "Гугле". В этих схемах на данный момент очень мало видно, как используются офшоры. Только за последние годы были большие утечки: "Панамские бумаги", "Райские бумаги", всплывали определенные фамилии. Использование "номинальщиков" и в том числе офшорных схем, несмотря на заявления о деофшоризации экономики, – это обычная практика этих людей. Если мы говорим про группу Ковальчуков, то использование, например, кипрских компаний нам пока попадается не так часто. Мы только идем по этому пути. Я думаю, еще очень рано говорить о том, что мы видим всю структуру. Наверное, со временем она всплывет, и в 2018 году, очевидно, мы узнаем намного больше, тем более что, как мы видим, западные страны идут к раскрытию конечных бенефициаров компаний. Это значит, что в течение года-полутора европейские страны в обязательном порядке будут добиваться раскрытия конечных бенефициаров и использование ныне существующих схем для того, чтобы спрятать активы, уже будет не так эффективно. Надо будет менять эти схемы, а те, которые используются на данный момент, так или иначе всплывут на поверхность. Я думаю, мы увидим еще большее количество фамилий как из прошлого Владимира Путина, всех его напарников по борьбе, однокурсников, одногруппников, так и фамилий всех этих "номинальщиков", людей, которые их обслуживают. Этот список будет только расширяться, потому что вся западная экономика идет к тому, что необходима прозрачность – а свое будущее эти люди связывают непосредственно с Западом и обойтись без западных компаний и западных схем сокрытия информации они не могут.