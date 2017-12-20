«Самогонки, сала и картошки хватает — и ладно!» 20.12.2017, 10:44

Что за «инновации» внедряют белорусские власти на селе?

В последние время руководство страны часто заводит разговор об инновационном развитии во всех сферах. Тем не менее многие научные разработки остаются невостребованными, производители не спешат внедрять их в жизнь, предпочитая работать по старинке. Схожая ситуация наблюдается и в сельском хозяйстве.

Почему аграрии чаще остаются глухи к инновациям, и есть ли вообще шансы привнести новые технологии в сельское хозяйство? «Завтра твоей страны» задало этот вопрос экспертам.

Тарас: Самогонки, сала и картошки хватает — и ладно! А то, что мы становимся неконкурентны, мало кого волнует

Устройство общества сегодня в корне меняется, считает член Международной академии инновационного развития Анатоль Тарас. Благодаря новым технологиям, огромная масса людей с точки зрения производства становится абсолютно ненужной, в том числе и в сельском хозяйстве.

— В постиндустриальную эпоху в производстве занято все меньше людей, а производится все больше продуктов. Например, в США в сельском хозяйстве работает менее 5% населения. В Нидерландах в сельском хозяйстве занято 1,5%. При этом, если бы в Европейском экономическом союзе не было квот, ограничивающих производство, Нидерланды могли бы кормить 200 млн человек, — привел данные Анатоль Тарас во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения.

В противовес историк приводит СССР, в котором к моменту распада в начале 90-х в сельском хозяйстве было занято 40% населения.

— И при этом именно СССР, а не США, закупали основные продукты — зерно, мясо, масло, — отмечает Анатоль Тарас.

Развитие науки позволяет сделать структуру производства сельхозпродукции наименее затратной. Другое дело, что в Беларуси все эти инновации практически не используются.

— Наше руководство долгие годы считало, зачем нам что-то новое: самогонки, сала и картошки хватает — и ладно! А то, что мы становимся неконкурентны, мало кого волновало. Но так продолжаться вечно не будет, — поясняет Анатолий Тарас. — На фоне остальных стран мы будем опускаться все ниже и ниже, и вскоре вообще не сможем торговать нашей продукцией. Уже сегодня польская картошка дешевле, польские яблоки дешевле, что ни возьми — везде уступаем. Это постепенно начинает понимать и Лукашенко. Только вот вопрос, как и кто у нас будет реформировать сельское хозяйство?

В качестве примера, эксперт рассказал, как много лет назад ему довелось столкнуться с инновациями в сельском хозяйстве.

— 10 лет подряд я с группой ездил в подшефный колхоз «Чырвоны кастрычнік», что в 11 км от Узды. Мы там перекрывали все рекорды по сбору сена: я поил бригадира водкой, а он ставил нам эти условные цифры. Так вот в том колхозе я впервые увидел на околице села две серебристые башни высотой метров 15, вокруг которых не было никакой жизни. Бригадир рассказал, что это автоматизированные комплексы для производства комбикормов, которые построили им чехи. Построили, наладили, обучили местных товарищей. Все бы хорошо, но у работяг было свое представление, как работать. В итоге два человека погибли. С тех пор ни за какие деньги туда ни одного работягу нельзя было заманить.

По мнению эксперта, проблема внедрения инноваций в сельское хозяйство в том, что в этой отрасли довольно мало людей, способных воспринять и применить эти технологии.

— Посмотрите, кто там работает. Люди спиваются. Уровень образования низкий, не говоря уже о возможности переучиваться, — поясняет Анатоль Тарас. — А тут речь идет о тонких вещах. Кто будет внедрять эти инновационные технологии на селе?

Спившиеся алкоголики и наркоманы?

Между тем есть примеры, когда научные разработки внедрялись и на практике показывали свою эффективность в отдельных белорусских хозяйствах. Например, в академии информационных технологий, членом которой является и Анатолий Тарас, была разработана любопытная методика получения тепла и электроэнергии.

— Суть ее заключалась в том, что в землю закапываются трубы на разную глубину, в них закачивается определенный раствор. За счет того, что на разной глубине разные температуры, возникают так называемые термопары и вырабатывается либо тепло, либо электричество, — рассказывает Анатоль Тарас. — И вот один директор совхоза из Брестской области, который так же является членом этой Академии, внедрил эту технологию у себя в хозяйстве. В итоге у него вся деревня, все теплицы отапливаются и электрифицируются практически бесплатно. Казалось бы, ребята, это же надо внедрить во всей Беларуси! Но нет, это село так и осталось единственным, хотя технология существует уже 18 лет.

Залесский: Справедливая система оплаты работы — это тоже инновация

Экономист, эксперт по сельскому хозяйству Михаил Залесский видит сразу несколько проблем в том, что инновации не приживаются в нашей аграрной сфере.

— Наша беда в организации сельского хозяйства, в том, что нет хозяев. Вот возьмите ситуацию с молоком. Беларусь находится на одной из лучших позиций в мире по производству молока, если брать его выработку на душу населения. В Европе нас опережают только голландцы и ирландцы, — напоминает экономист. — Да, молока у нас много, только хорошее оно лишь для нас, а не для Европы. Почему так происходит? Потому что коровку нужно любить. А кто ее любит? Тот, кому она принадлежит. Вот основной принцип!

По мнению эксперта, инновация может заключаться не только в технической разработке, а в элементарных знаниях на основе передовых методов, опыта по выращиванию, откорму, созданию условий.

— Да, сегодня есть уже даже доильные роботы. Стоят 840 тысяч евро. Они не только отлично доят коров, но считывают даже характеристики молока от каждой коровы, — рассказывает Михаил Залесский. — Впрочем, инновация может быть и в том, чтобы просто мыть коров и подойники вместо того, чтобы шпулять в них шприц с антибиотиком.

Эксперт также согласен с тем, что алкоголизация населения мешает развитию сельского хозяйства.

— Люди у нас замечательные, беда только в том, что каждый четвертый, занятый в сельском хозяйстве, алкоголик, — констатирует экономист. — Однако, с другой стороны, у нас есть 130 тысяч специалистов среднего специального и высшего образования, занятых сегодня в сельском хозяйстве. Если бы этим людям развязали руки, все было бы иначе. Нашлось бы и в каждой деревне по 5-6 нормальных баб и мужиков. А потом пришел бы и инвестор.

Правильная система оплаты работы — это тоже, по мнению экономиста, инновация. Только тогда, когда люди будут достойно получать за свой труд, появится желание эффективно работать.

— Должно быть правильное соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. А у нас оно очень невыгодное. Почему было такое богатое сельское хозяйство до революции? Потому что баба за 4 дня зарабатывала на покосе столько, что могла купить барана, а мужик и вовсе за два дня, — напоминает Михаил Залесский. — Чистота, порядок, логистика, организация и все прочее — тоже инновация. Можно и с дрона за коровами смотреть. Главное, что все должно делаться в пору и к месту. Ну и, конечно, должна быть свобода. Свобода во всех смыслах.