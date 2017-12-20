Хозяин агроусадьбы: Еврейская часть истории Беларуси – это наша забытая реальность 6 20.12.2017, 10:49

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Валерий Сорока разработал уникальный туристический маршрут по еврейским местам нашей страны.

Валерий Сорока, бизнесмен и владелец усадьбы «Красное», идет заказывать кофе. Я сижу за столиком и думаю. Корректно ли – сходу задавать вопрос: «А вы еврей?», пишет holiday.by.

Откуда вообще в моей голове эта мысль? Как все-таки подсознание легко впитывает чужие рефлексии, восприятие, чувство вины. Я лукавлю: на самом деле, я прекрасно знаю, откуда неловкость. Все-таки тема непростая: более 300 гетто и миллион убитых евреев на моей земле.

Что я могу рассказать про самого Валерия? По образованию историк, занимается недвижимостью. Три года назад выкупил поместье Незабытовских. Так себе поместье – по факту, это были просто полуразрушенные стены и крыша. К ним прилагались два фрагмента фигурного кафеля от печек-голландок и кирпич с клеймом мастеров «Кавалерчикъ и Орликъ». Сегодня небольшое имение полностью реконструировано и работает в стиле бутик-отеля.

…Вернулся. Принес кофе, сел напротив. Улыбается. Ладно, спрошу. Нет, не еврей, но тема-то классная, веселая. Захотелось разработать маршрут: такой культурный пласт пропадает, такая фактура. Туристы просто пищат от восторга.

Да, программа и вправду отличная: с анекдотами от раввина, с колоритной еврейской кухней, с легендами и очень хитрым квестом.

А еще там в процессе «Шалом-бэнд» играет «Хава нагилу», «Мазаль Тов» и «Семь сорок». В общем, танцуют все!

А пока все танцуют (в воображаемом будущем, так как официально маршрут стартует только в апреле), к нам в кафе присоединяется Светлана, помощница Валерия. И сразу же заявляет: история местной еврейской общины – это путь к самоидентификации белорусов.

«Все мы тут немного евреи»

– Вы только представьте. Минск, начало века. Идиш – разговорный язык! Евреи и белорусы живут в полном ладу.

(Согласно переписи 1897 года в Беларуси проживает около миллиона евреев. По значимости это вторая этническая группа на территории страны. С 1920-х годов идиш признается четвертым официальным языком в БССР - прим. редакции).

– Или взять Бобруйск. Банк, магазины, портные - более 4000 (!) человек заняты пошивом одежды. Владелец ресторана – тоже еврей. В городе действует 42 синагоги! Ну и теперь скажите, какая, к черту, «Краiна замкаў»? Да не работает этот бренд, потому что он ни о чем. Проедьте 700 километров западнее и вы увидите настоящую страну замков. А вот еврейская часть истории – это наша забытая реальность. Мы все пытаемся самоидентифицироваться, доказать, что здесь уникальная земля. И забываем главное: люди едут за необычным, за впечатлениями. И платят тоже за них.

Трудно не согласиться. К слову, туристическая Польша давно делает на этой теме миллионные обороты. «Еврейские маршруты» – обязательный элемент стандартных экскурсий в крупных городах. Попробуйте представить «романтическую» Прагу или «загадочный» Краков без образов еврейского кладбища, синагоги или каббалистов. Даю подсказку: вакансия «гида по еврейской Беларуси» все еще свободна.

– Наш маршрут называется «Еврейские истории». Это готовый туристический продукт или сценарий корпоратива. Можем провести даже еврейскую свадьбу.

– Уже самим названием хотим дистанцироваться от привычного формата паломнического туризма, где все про грустное. Конечно, такие туры тоже должны быть, их проводят минские синагоги. Но там больше про смерть – все, история закончилась. А у нас она живет. В маршруте много хорошего, доброго юмора: национальная черта евреев – это способность посмеяться над собой.

Жил-был народ

В маршрут также включена трехчасовая экскурсия по Бобруйску. Ее проводит координатор еврейских общинных проектов Майя Казакевич. Это условно «серьезная», познавательная часть экскурсии. Туристы идут в синагогу, общаются с раввином.

– Раввин вообще умница, последний раз давал такой урок. Вот, к примеру, захотелось вам больше, чем у вас есть: машину вторую или дом побольше. Значит, для начала идете в детский дом или больницу и делаете щедрое пожертвование. Потом в храм, поговорить с Богом по-мужски. Мол, я рассчитался, нельзя ли теперь рассмотреть мой вопрос, – смеется Светлана.

Валерий настроен более серьезно. Говорит, что даже люди без еврейских корней понимают: самый перспективный проект – тот, который окупился коммерчески.

– Особенность наших «Еврейских историй» в том, что ты погружаешься в тему, понимаешь, что это были живые люди, с прекрасным чувством юмора, умные, предприимчивые. Соответственно, и трагедия Холокоста осознается по-другому. Но все это без надрыва, без слез. К апрелю мы презентуем маршрут для туристических фирм. Ориентировочная стоимость составит 220 рублей с человека (в составе группы).

Бобруйский еврейский стартап. Лишнее подчеркнуть.

Валерий просит отдельно прописать: он ищет темы, которыми можно дополнить экскурсию. Готов платить.

– Пусть это будет вечер еврейского анекдота, или спектакль, или вы классно поете национальные песни, или делаете сувениры. Назовем это «бобруйским стартапом». Если тем наберем, увеличим маршрут до 5-7 дней, а это уже то, чем интересуются туристы из США, Израиля, Германии. Но мне нужны не просто идеи, нужны исполнители. В свою очередь готов профинансировать задумки, включить их в программу.

Не знаю почему, но за будущее этого маршрута я спокойна. Посмотрите видео с экскурсии, а в свободное время таки сделайте генетический анализ. Для ясности.

Программа тура «Еврейские истории»:

Первый день: заселение в агроусадьбу «Красное» и экскурсия по комплексу. Всего здесь три здания, главный дом – восстановленное владение помещиков Незабытовских конца XVIII века. На обед – блюда еврейской кухни: куриный бульон с кнейделах (с клецками), эсик флейш (говядина в кисло-сладком соусе), картофель, салат.

Вторая половина дня – экономический квест-стратегия на еврейскую тему.

Участники делятся на несколько команд и с помощью хитрости и предприимчивости добывают «золото». Сначала все зарабатывают «доллары» на «Яшкином складе», потом меняют доллары на шекели в старинной усадьбе – доме ростовщика Соломона.

Вечером для гостей играет «Шалом-бэнд», все желающие учатся искусству национальных еврейских танцев. Затем ужин по рецептам поваров из Бобруйской синагоги: гефелте фиш (фаршированная рыба), форшмак, хацелим (паста из баклажан), гепеклте (селедка с корицей и грецкими орехами), леках (пирог с медом и пряностями).

Второй день: отъезд в Бобруйск, пешеходная экскурсия. Майя Казакевич, координатор еврейских общинных программ, рассказывает о 500-летней истории жизни евреев Бобруйска.

Посещение синагоги. Возвращение в усадьбу.

Отсюда под еврейскую музыку теплоход усадьбы «Красное» отправляется вверх по течению. Поселок Свислочь – один из самых старых населенных пунктов в Беларуси (до 1917 года еврейское население составляло 92%). Посещение старинного разрушенного еврейского кладбища. Возвращение в усадьбу.