Юрий Гримчак: Украина вернет Крым и Донбасс с помощью одного и того же механизма 2 20.12.2017, 10:59

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Юрий Гримчак

Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий оценил последние ошибки Кремля.

Ситуация на Донбассе обострилась, а Россия вывела с территории Украины своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Зачем Владимиру Путину военное обострение, каким образом на это ответит Запад и каким единственным путем Украина может вернуть оккупированные Донбасс и Крым, в блиц-интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

- Пресс-центр штаба АТО предупредил об обострении на Донбассе, ситуация на фронте уже осложнилась. Зачем боевикам сейчас эскалация?

- С точки зрения рациональности, в усилении агрессии нет смысла вообще, потому что это будет еще одним рычагом для того, чтобы Украина быстрее получила летальное оружие из-за границы. Но рациональные факторы не действуют на руководство Российской Федерации. То есть возможно и обострение ситуации из-за предстоящих выборов (в РФ), санкций или еще чего-то, что будет применяться против России. Однако, насколько я знаю, наши войска готовы к любым неожиданностям.

- Речь идет не о полномасштабной операции, а о диверсиях, которые могут осуществляться на нашей территории.

- Не будучи сотрудником Генштаба, который пользуется закрытой информацией, скажу следующее: я не знаю, будет ли широкомасштабная операция, но за последние дни у нас есть погибшие и раненые в результате операции, которая сейчас происходит на небольшом, скажем так, плацдарме.

А будет ли развернутая эскалация, будет ли она вообще - тут сказать очень трудно именно потому, что рационального объяснения какой-либо эскалации на сегодня нет. Но люди, которые сегодня руководят соседней страной, живут в своем мире, который не имеет никакого отношения к реальности. И поэтому спрогнозировать любые действия очень тяжело именно потому, что они не исходят из рациональных шагов.

- А какой смысл в провокациях боевиков, которые обстреливают себя, обвиняя в этом украинские войска?

- Когда Плотницкого убрали из так называемой ЛНР, оказалось, что такая практика применялась неоднократно, и они об этом сами говорят (боевики признавались в обстрелах друг друга и мирных жителей во время "войны компроматов" в оккупированном Луганске, - "Апостроф"). То есть сказать, что это невозможно от слова вообще - нет. Это все время фиксируется изнутри. Они это делают все время для мобилизации своих сторонников и так далее. Такие обстрелы самих себя ведутся все время. Я просто напомню, когда несколько лет назад в Донецке был взорван троллейбус. Тогда боевики сначала говорили, что это обстрелы со стороны наших Вооруженных сил. Но когда было доказано, что расстояние не позволяет использовать ту или иную технику, и было очевидно, что стреляли откуда-то изнутри, то начали рассказывать о блуждающем миномете, который ездил на мусоровозе. А потом они его поймали и оказалось, что это россияне. Такие варианты бывают - для них это нормально.

- А как нашим войскам следует реагировать на эти так называемые провокации?

- Как и всегда - согласно действующим приказам командования. Наши войска открывают огонь, когда это необходимо.

- Как вы считаете, возможно обострение конфликта к выборам президента в России?

- Если говорить с точки зрения рациональности, то в этом нет никакого смысла. Если посмотреть российские программы, то складывается такое впечатление, что Украина уже не является самой главной темой. Она то отходит, то вновь всплывает. А отбивать новых сторонников для голосования - в этом нет смысла, так как их там и так 87 процентов. А сделать какие-то шаги, чтобы давить на международные структуры, на прочее - это возможно. То есть это механизм для давления.

- Но в ответ будут новые санкции со стороны США, ЕС.

- Они уже 10 этапов санкций получили. И могут еще получить. Они даже не совсем понимают, что такое следующий этап санкций. Для них точка невозврата - это февраль 2018 года, когда будут применены санкции Конгресса и Сената США согласно закону, который подписал Дональд Трамп. Там ожидаются санкции против окружения Путина, окружения окружения и так далее. И это все очень серьезно - эти санкции могут каким-то образом повлиять на Кремль, но они почему-то выбирают повышение градуса напряжения, хотя это ведет только к усилению санкций.

Я вам напомню слова Волкера, который предложил России следующее: "Если вы хотите выйти (с Донбасса), мы в этом будем помогать, если нет, то мы можем гарантировать, что у вас все будет плохо". Я думаю, что это - лучший вариант.

- А эти санкции могут стать переломным моментом в украинско-российской войне?

- Фактически все к тому идет. Единственное, что это делается постепенно. Как сказал [политический обозреватель Олег] Пономарь: "Анаконда душит не спеша, но намертво".

- По Крыму, где происходит процесс активизации российских вооруженных сил. Для чего россиянам на полуострове "набивать" свои части техникой и кадрами?

- С самого начала было понятно, что, захватив Крым, они не собирались там делать "жемчужину у моря", "туристический рай" и так далее. Это была попытка создать военный "непотопляемый авианосец", как говорили в советские времена. И поэтому туда все время завозят россиян. Если посмотреть, то около 10 процентов населения замещено фактически россиянами в Крыму. И это тоже является нарушением международных законов, поскольку страна-оккупант не должна менять демографический состав. Это первое.

Второе - это давление на Украину, фактически размещение войск на границах с Украиной. Это тоже понятно.

- А вот механизм возврата Крыма. Он сегодня существует?

- Механизм один, и он такой же, как и в случае с ОРДЛО. Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику.

Так что, я думаю, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства.

Я хочу напомнить, что Советский Союз контролировал ГДР, Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию и другие страны - был разный контроль, но практически все эти страны были под СССР. Но в один не прекрасный для СССР момент все войска поднялись и вышли в поля фактически по всей территории тогдашнего Советского Союза. А все потому, что содержание войск за рубежом стало чрезвычайно дорогим и неэффективным. Я думаю, что такой же вариант будет с Крымом.