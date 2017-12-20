Горди Дуайер: Блестящее начало помогло нам победить 1 20.12.2017, 10:59

1,237

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» поделился впечатлениями от матча с питерским СКА.

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, пишет «Трибуна».

«Конечно, это большая победа для нашей команды. Мы играли дисциплинированно, у нас было блестящее начало, что придало уверенности и помогло добиться победы над одним из сильнейших в КХЛ соперников. Эта победа должна и в будущем придать нам уверенности», – сказал Дуайер.