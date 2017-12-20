Активист из Слонима: На Площади-2010, кроме студентов, было много рабочих 20.12.2017, 11:09

Иван Бедко

Иван Бедко рассказал, как поехал на акцию протеста в Минск, чтобы выполнить свой долг.

Много слонимцев принимали участие в самой массовой акции протеста 19 декабря 2010 года

против фальсификаций во время президентских выборов-2010.

Среди которых был и сегодняшний руководитель Слонимской организации БХД Иван Бедко. «Радыё Рацыя» попросило активиста вспомнить то время семилетней давности.

- Почему вы семь лет назад решили принять участие в акции протеста 19 декабря 2010 годa?

- Я попал в Минск на Площадь, чтобы выполнить свой гражданский долг, чтобы внести свой вклад в прекращение духовного и правового Чернобыля в Беларуси, который проходил более 16 лет. И я считал своим долгом там присутствовать. И я свой долг выполнил.

- Как вас арестовывали?

- ОМОН расколол митингующих на группы, я был как раз на площади Независимости недалеко от памятника Ленину. Омоновцы окружили нас, подогнали автозаки и загнали нас туда. Самых последних били дубинами по чем попало. Одной женщине на моих глазах дубиной выбили зубы. Потом закрывали двери автозаков и везли на Окрестина.

- Сколько приблизительно людей присутствовало на акции?

- Где-то около 50 тысяч человек. Больше было молодежи, студентов учебных заведений Минска, преподавателей, много было простых рабочих. Со мной в камере сидели один преподаватель, четыре студента, был один безработный. Разные были люди.

- И куда вас всех увезли с площади Независимости?

- На Окрестина. Там выгрузили, загнали в новый корпус, где держали до утра. Одновременно оформляли бумаги, присоединив каких-то свидетелей - ОМОНовцев, которых мы видели впервые. На Окрестина нас держали в коридорах на всех этажах. Не давали говорить, заставляли стоять лицом к стене, руки держа за головой. А когда мы начинали говорить, то кричали: "молчать!" По телефонам тоже нельзя было разговаривать. На вторые сутки повезли на суд. А в суде все было быстро и просто: всем давали по 15 суток, женщинам - по 10, инвалидам - ​​по 5, другим - штраф. После суда нас держали в "стаканах".

- Что это за "стаканы"?

- Это камеры, где вмещаются только два человека, а нас загоняли туда по четыре человека и держали по полтора суток. Не давали ни пить, ни ходить в туалет, ничего не позволяли.

- А после "стаканов"?

- А после "стаканов" нас начали распределять по камерам. В новом корпусе Окрестина было более-менее прилично. Там были двухъярусные лежаки, матрасы нам выдали, подушки. А когда перевели в старое здание, то там ничего не было, там просто издевались над задержанным.

- А вы где были?

- В старом корпусе. В камерах там нас было по 10 человек, камеры небольшие. Запрещали сначала открывать окна для проветривания, никаких матрасов у нас не было. Когда мы начали писать жалобы, то позволили открывать окно. На прогулку нас не выводили.

- А как кормили?

- Три раза в день: каша, какая-то баланда, чай, хлеб.

- Доходили ли до вас передачи с воли?

- Да. Мы до сегодняшних дней очень благодарны за поддержку, помощь. Передавать можно было только воду, бумагу туалетную, бумагу обычную, зубную пасту, ручки. Спали на голых нарах в своей одежде.

- Что труднее было переносить в неволе?

- Это стоять в "стаканах". Когда просили воды, охранники говорили: "Нам самим не хватает воды".

- А прессу можно было вам передать?

- Нельзя. Но некоторые газеты мы получали. Например, в "Нашай ніве" прочитали список задержанных.

- Поменялся ли за это время наш народ?

- Поменялся. Он стал более смелым и открытым, которому надоела эта власть. Но сегодня выборов демократичных в Беларуси, как не было, так и нет...