Как выглядит самый дорогой арендный дом Беларуси 9 20.12.2017, 11:17

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За него хотят 10 тысяч долларов в месяц.

Огромный дом в деревне Лапоровичи ждет щедрого арендатора, готового платить за месяц проживания в нем 10 тысяч долларов. В распоряжении хозяина будет восемь комнат, несколько санузлов, гостиная, кухня, а также придомовая территория с беседкой, фонтаном и террасой с видом на Минское море, пишет tut.by.

Впрочем, дом площадью 350 квадратных метров не только сдается в аренду, но и продается за 3,2 миллиона рублей.

Фото к предложениям о сдаче и продаже отличаются по качеству — первые проигрывают.

Там, например, не такие выигрышные кухня и гостиная, где на полу растянулись шкурки зебры и леопарда. И спальня тоже блеклая.

Поэтому для иллюстрации мы выбрали те, где дом продается. Они ярче.

Участок — 25 соток.

О самих Лапоровичах в СМИ писали не раз. Здесь до недавнего времени была дача Владимира Мулявина, которую впоследствии продали. Дачу, напомним, снесли, и на ее месте построили современный коттедж. А сами Лапоровичи уже связывают с другими фамилиями — тут построилась спорт- и бизнес-элита. Например, в соседях будущих арендаторов может оказаться биатлонистка Дарья Домрачева.

Еще дороже просят за элитный комплекс в Тарасово — 15 тысяч долларов в месяц. Его продают не первый год. За комплекс с бассейном, банями, водопадом и статуями минувшим летом просили почти 4 миллиона рублей.