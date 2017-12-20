Сбежавший в Беларусь президент Кыргызстана получил еще 10 лет к пожизненному сроку 7 20.12.2017, 11:19

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Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Суд Бишкека вынес приговор Курманбеку Бакиеву и его младшему брату.

Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, свергнутый в апреле 2010 года, и его младший брат Жаныбек заочно приговорены к десяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию принявшего решение суда Октябрьского района Бишкека.

Суд признал братьев (Жаныбек занимал пост главы Службы государственной охраны) виновными в «незаконной трансформации земель сельхозназначения в предназначенные для строительства жилья участки».

Кроме Бакиевых десять лет колонии усиленного режима по «земельному» делу получил экс-депутат национального парламента Карганбек Самаков, но благодаря амнистии срок сокращен примерно на треть. Виновными признаны и занимавший при Бакиеве пост премьер-министра Игорь Чудинов, а также бывший вице-премьер Искендер Айдаралиев, каждый приговорен к штрафу 5 млн кыргызских сомов (около $72 тыс.)

В 2014 году Бакиевы получили пожизненное заключение за расстрел демонстрации в Бишкеке в апреле 2010 года. Эти события стоили Курманбеку Бакиеву президентского кресла. Тогда приговор также был вынесен заочно, поскольку Бакиевы сразу после апрельских событий бежали из страны в Беларусь.