«Еще можно успеть»: Бюджетные путешествия для белорусов на Новый год и Рождество 1 20.12.2017, 11:32

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Несколько визовых вариантов и два безвизовых.

Большие рождественские выходные подобрались незаметно: уже в эту пятницу можно выехать в маленькое рождественское путешествие, а в следующую - в чуть более длительное новогоднее, пишет tio.by.

Если неожиданно вы узнали, что в Рождество и Новый год все-таки не работаете, либо ваши предыдущие планы поменялись - всегда есть куда отправиться на праздники, даже если для принятия решения осталось всего несколько дней, а большая часть бюджета ушла на подарки: специально для вас мы припасли несколько визовых вариантов и два безвизовых.

Самостоятельно съездить в Будапешт на Рождество

Умчать в столицу Венгрии нужно хотя бы ради того, чтоб оценить новогоднюю иллюминацию и без того красивого города (а с огоньками еще красивее). Если времени хватает, можно заглянуть еще и в соседние Вену и Братиславу.

У Flixbus есть автобусные билеты Варшава-Будапешт за 22.90 евро на 22 декабря. Выезд вечером в пятницу из Варшавы, то есть с работы придется отпроситься пораньше, либо поехать вечером в субботу. Есть также билеты Варшава-Будапешт за 42.80 евро на 9 утра 23 декабря (это суббота). О том, какими способами можно доехать до Варшавы, читайте в нашем материале.

Обратные билеты за 12 евро есть на 21.00 25 декабря (на случай, если 26 декабря вы можете позволить себе не явиться на работу), за 32.90 евро – на 24 декабря, отправление в 17.10, утром 25 декабря прибывает в Варшаву.

Если ваша цель - прогулки, а жилье нужно только "на переночевать" - есть хорошие новости: на Рождество одиночный путешественник может отдать всего лишь 12-14 евро за две ночи в хостеле в Будапеште, вдвоем – от 22 евро с завтраком.

А вот если хостелы вас ну никак не устраивают, есть вариант недорого пожить в отеле, причем вдвоем, конечно, лучше, чем одному: самый недорогой отель на одного обойдется в 35 евро за две ночи, на двоих – 39 евро за тот же период (отель 2-3*).

А вот бюджетно провести новогоднюю ночь вдвоем в Будапеште сложнее: самый дешевый номер с 31 декабря по 1 января в хостеле стоит 100 евро, в отеле на двоих - 189 евро за ночь (следующие предложения уже около 250 евро). Хотя здесь вопрос в том, что вам представляется бюджетным. Зато одиночные путешественники могут «пережить» новогоднюю ночь в хостеле за 27-30 евро.

Переночевать во Львове за 2 BYN

До города кофе и шоколада можно добраться на поезде №371Б Могилев - Львов. Билет в плацкарте обойдется в 67,73 рублей, купейный - 107,31 (цены, кстати, перед Новым годом немного повысили: уже после 15 января стоимость проезда составит 59,93 и 95,07 соответственно). Сразу стоит отметить, что поезд ходит по нечетным дням, так что выехать в пятницу вечером не получится - придется жертвовать либо одним рабочим днем, либо выходным. А еще на 29.12 билетов в продаже уже нет.

Бывалые путешественники знают, что на билете можно неплохо сэкономить, купив квиток до Горыни (последняя белорусская станция), а от нее уже до Львова (причем не составляет труда взять оба билета на одно место). В таком случае в одну сторону плацкартный билет выходит дешевле на 15 рублей, купейный на 30. Провести подобный трюк сейчас не получится - до Нового Года купить билет Минск - Горынь почему-то нельзя (хотя прямых билетов Минск-Львов осталось еще достаточно).

В обратном направлении поезд ходит по четным дням, но купить билет онлайн на сайте БелЖД нельзя (но есть и другие способы вернуться).

"Эколайнс", предчувствуя новогодний ажиотаж, пустил дополнительные автобусы до культурного центра западной Украины. Но если в обычные дни проезд в автобусе обошёлся бы в 54 рубля, то сейчас придется заплатить больше - 68 рублей за билет 22-24 декабря и 81 рубль за место 28 и 30 декабря. Несмотря на существенное увеличение в цене (такое, что билет на плацкарт в прямом поезде выходит дешевле) свободных мест на эти даты осталось немного.

На сайте "Минсктранса" можно купить билет на автобус по маршруту Минск - Буковель, который попутно заезжает во Львов. Рейсы выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, билет обойдется в 53 рубля. Этот перевозчик не поднял цены на рождественский период, но в продаже остался всего 1 билет на 25 декабря и два на 28 - все остальные места выкуплены.

Зато по поводу бюджетного проживания можно не волноваться. Несмотря на ажиотаж, целых 13 хостелов предлагают спальные места до 10 рублей.

Встречаются и совершенно удивительные предложения - с 25 по 26 декабря, например, просят всего 2 рубля за ночь в 6-местном номере.

В новогоднюю ночь цены на жилье вырастают существенно, но все равно позволяют отдохнуть бюджетно, по крайней мере в хостеле: 6-8 долларов за ночь. Конечно, встреча Нового года в хостеле мало кого прельщает (хотя вдруг?), но это хороший вариант для тех, кто хочет гулять по Львову до утра, а потом просто немного поспать - не так уж принципиально, где. А вот львовский отель обойдется ощутимо дороже: номер на новогоднюю ночь стоит от 82 евро за двоих.

Накупить рождественских безделушек в Таллинне

Если рождественская поездка в Вильнюс кажется слишком банальной, и даже смотреть на необыкновенно красивую елку уже не хочется, можно отправиться, например, в Таллинн: в этом году таллиннскую рождественскую ярмарку хвалил The Guardian (и TIO.BY, кстати, о ней тоже писал).

Уехать в Таллинн на «Эколайнсе» можно в 00.30 в пятницу, а в субботу есть два рейса – в те же 00.30 и 22.30. Обратно приехать можно удобно в плане времени: утром, днем или вечером 25 декабря – автобусы прибывают в 9.30, 16.15 и 22.00. В любом случае, какое время вы ни выберете, билеты туда-обратно будут стоить 130 BYN, даже в околоновогодние даты. Lux Express обойдется дороже, а вот старый добрый «Минсктранс» возит в Таллинн и обратно по пятницам и воскресеньям за 45 рублей, но про билеты лучше узнавать по телефону – о наличии мест в Таллинн на 22 декабря данных на сайте нет, хотя в расписании автобус есть. Зато есть несколько свободных мест на воскресенье, 24 декабря.

Хостел на одного в новогоднюю ночь стоит от 35 евро, отель – 80 евро. Вдвоем встретить новогоднюю ночь в таллиннском хостеле будет стоить от 60 евро, в отеле – ровно в 2 раза дороже (зато с завтраком).

А если так получилось, что у вас совсем немного времени на прогулки по городу – можно попробовать уместить самое интересное в 24 часа (как это сделать - читайте в нашем материале).

Отправиться в новогодний круиз по Балтике

"Экотур-6" предлагает за 110 евро отправиться на 4 дня по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн-Рига с выездом 22 декабря. Цена хороша, но питание и экскурсии не включены (только проживание и переезд). Две ночи вы будете спать в каюте парома, плюс ночь нужно ехать на автобусе из Минска в Таллинн.

"Топ-Тур" предлагает встретить Новый год в море с посещением Риги, Стокгольма, Таллинна и Хельсинки. Все это обойдется в 230 евро+45 рублей за 4-х местную каюту, 260 евро + 45 руб за трехместную и 300 евро + 45 руб за то, чтоб жить в каюте вдвоем. В программе автобусно-пешеходные экскурсии по Риге, Стокгольму, Таллинну и Хельсинки, паром Рига-Стокгольм, Стокгольм-Хельсинки, Хельсинки-Таллинн, новогодний ужин на пароме. Отдельно придется платить за питание (новогодний ужин обойдется в 35 евро на взрослого, на детей – в зависимости от возраста, немного дешевле) и входные билеты. Выезд 29 декабря, прибытие 2 января.

Еще один круиз от компании "Экотур-6" - Таллинн-Стокгольм- Рига - с выездом 29 декабря предлагают за цену от 195 евро (цена для четырехместной каюты)+45 белорусских рублей+ 60 евро за эстонскую визу. За трехместную каюту придется отдать 220 евро, за двухместную – 255 евро, плюс уже указанные сборы: виза и туруслуга. В итоге получается 2 ночи на пароме и 1 ночной переезд. В цене два завтрака и новогодний ужин, плюс в программе значится, что 30 декабря будет ужин по типу «шведский стол».

Есть тур от той же фирмы по маршруту Таллинн-Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки-Таллинн за 130 евро + 45 рублей (+виза 60 евро и страховка 3 евро). Трехместная каюта стоит 140 евро, двухместная – 160 евро. Но за питание нужно будет платить отдельно.

Съездить в автобусный тур по Европе

Если Европы хочется и сразу, и много, и разной - вам в автобусный тур. Обычно в качестве рождественских направлений предлагают Дрезден, Прагу, Карловы Вары, Вену, Будапешт, Ригу и Таллинн. Цены меняются в зависимости от количества городов и широты развлекательной программы. Предложений много и от разных компаний: есть и шопинг-туры на новогодние ярмарки, и довольно спокойное свидание с наступающим годом, например, в Праге. Предложений много, поэтому мы решили рассказать вам о нескольких в качестве примеров.

"Виптур" предлагает недельный автобусный тур Вена-Прага-Карловы Вары-Дрезден. Выезд 22 декабря, цена - 230 евро+45 рублей (сюда входят завтраки, а вот за экскурсии придется платить отдельно).

А можно обосноваться на несколько дней в одном городе, мельком посетив какой-нибудь еще: например, заехать на день в Вену, а потом два дня гулять по Праге, отправившись на пешеходную экскурсию по Старому городу и Карловому мосту. Есть выезды 26 декабря и 2 января, стоимость тура составляет 149 евро+туруслуга 90 рублей. В цену входят проезд, ночлег и завтраки.

"Сэвэн Трэвел" предлагает тур Дрезден-Амстердам-Берлин на 4 ночи, выезд 21 декабря. За 144 евро вам предоставят три завтрака, три ночи в отеле 3-4* (из Амстердама в Дрезден будет ночной переезд) и 3 обзорные экскурсии. Два завтрака предложат по желанию за доплату, а также придется заплатить за билеты в музеи Дрездена.

Встретить Рождество или Новый год в Санкт-Петербурге

Новогодняя ночь в Петербурге в этом году превратится в один большой караоке-зал: на Дворцовой площади будут выступать звезды эстрады, а слова песен будут транслироваться на большом экране, чтоб все могли дружно подпевать, а потом и вовсе запланирована битва хоров, причем участниками станут зрители. Если такой отдых вам не по душе, можно просто прогуляться по сверкающему огоньками центру города и посмотреть салют - говорят, особенно красиво он выглядит с палубы теплохода.

А приехать в город на Неве можно с "Минсктрансом" за 50 рублей - например, выехав в 19.00 в пятницу.

Выехать в Минск можно в 18.00 25 декабря на том же автобусе и за те же деньги. Прибывает он в 8.10 утра на следующий день, но мест осталось очень мало. Как вариант - можно доехать на Ecolines за 63 рубля, выезд вечером 25 декабря, прибытие утром 26-го.

Что действительно радует бюджетного путешественника в Петербурге, так это праздничные цены на жилье: ожидаешь безумных накруток, а в итоге оказывается, что снять хостел на Рождество можно всего за 5 долларов за 2 ночи для одинокого путешественника и за 8-10 долларов за две ночи на двоих.

Номера в отелях в Рождество тоже недорогие: самая простая комната в отеле будет стоить в районе 20 долларов за две ночи - с 23 по 25 декабря.

Снять комнату в отеле на Новый год, конечно, обойдется дороже, но есть еще предложения, например, за 17 долларов, либо за 23 доллара с завтраком.

Есть несколько новогодних предложений до 30 долларов.

Вывод один: если вы весь год мечтали о новогодней сказке в Праге, Львове или Петербурге, но так ничего и не решили с бронированием и билетами - сейчас самое время! И обойдется это решение вам не безумно дорого.