Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа 20.12.2017, 11:42

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В США произойдет крупнейшее за 30 лет снижение налогов для бизнеса.

Американский сенат одобрил законопроект о самой масштабной за последние 30 лет налоговой реформе. Ранее законопроект был одобрен палатой представителей, сообщает bbc.com.

"В ходе голосования подан 51 голос "за" и 48 - "против". Закон о налоговых сокращениях принят", - сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Перед оглашением результатов в здании сената прошла протестная акция, участники которой были выведены из здания.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил республиканцев, что они заплатят за "отвратительный закон" на выборах в следующем году.

"Суть закона и опросы по нему настолько плохи, что через год республиканцы будут сами бежать от него, стыдясь того, что в этот день они проголосовали за него", - сказал Шумер.

Ранее 12 членов Республиканской партии и все демократы в палате представителей выступили против законопроекта, однако в итоге он был поддержан 227 голосами против 203.

"Сегодня мы возвращаем людям в этой стране их деньги. В конце концов, это их деньги!" - заявил спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан.

В среду документ будет направлен обратно в палату представителей для окончательного утверждения. Если законопроект вступит в силу, он станет первой крупной законодательной победой президента Дональда Трампа.

Документ предусматривает бессрочное снижение корпоративного налога с 35% до 20%, а в будущем зарубежную прибыль американских компаний предполагается практически полностью освободить от налогов.

Большую часть американцев с разными уровнями дохода ждут незначительные налоговые послабления до 2026 года.

Некоторые противники законопроекта отмечают, что он отменяет обязательное получение страховки, предусмотренное программой Obamacare для большинства налогоплательщиков.

По подсчетам управления конгресса США по бюджету, эта мера приведет к увеличению страховых премий и оставит 13 миллионов людей без страховки к 2027 году.